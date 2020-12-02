За сломанную руку 2-летней сибирячке цирк заплатит 100 тысяч рублей

Октябрьский районный суд Новосибирска рассмотрел иск от родителей пострадавшей двухлетней девочки к организаторам перевозного цирка «Золотой дракон». Об этом сообщает сайт прокуратуры Новосибирской области.
Инцидент произошел в октябре 2019 года во время циркового представления на парковке ТРЦ «Сибирский Молл» на улице Фрунзе, 238. Девочка с матерью сидела на высоте около 1,5 метра от асфальта. Во время представления ребенок провалился между сиденьями и получил переломы. Врачи классифицировали это как вред здоровью средней тяжести.
Суд частично удовлетворил требования истца. С организатора представления в пользу несовершеннолетней пострадавшей взыскали 100 тысяч рублей. Также цирк должен будет заплатить предусмотренный законодательством о защите прав потребителей штраф в размере 50 тысяч рублей.
В пользу каждого из родителей суд взыскал 25 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
В 2019 году цирк «Золотой дракон» попал в центр еще одного скандала. Тогда руководство перевозного цирка подало в суд на новосибирскую зоозащитницу, требуя от нее денежной компенсации, а также удалить компрометирующий, по их мнению, цирк пост.