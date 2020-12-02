За сломанную руку 2-летней сибирячке цирк заплатит 100 тысяч рублей

Октябрьский районный суд Новосибирска рассмотрел иск от родителей пострадавшей двухлетней девочки к организаторам перевозного цирка «Золотой дракон». Об этом сообщает сайт прокуратуры Новосибирской области.



Инцидент произошел в октябре 2019 года во время циркового представления на парковке ТРЦ «Сибирский Молл» на улице Фрунзе, 238. Девочка с матерью сидела на высоте около 1,5 метра от асфальта. Во время представления ребенок провалился между сиденьями и получил переломы. Врачи классифицировали это как вред здоровью средней тяжести.