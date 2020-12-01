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Въехал в столб и сбежал: полиция ищет таксиста, совершившего ДТП в Кировском районе Новосибирска

Водитель Volkswagen Polo объявлен в розыск

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Водитель сбежал с места ДТП до приезда полиции

Водитель сбежал с места ДТП до приезда полиции

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Полиция объявила в розыск таксиста, сбежавшего с места ДТП

Сегодня ночью, 1 декабря, примерно в 03:30 водитель Volkswagen Polo, брендированный наклейками такси, въехал в ограждение на перекрестке улиц Кромова и Петухова в Кировском районе Новосибирска.

— На место выезжали сотрудники Госавтоинспекции, оформлено ДТП с материальным ущербом, — рассказали корреспонденту НГС в отделе пропаганды ГИБДД Новосибирска.

Водитель бросил машину и сбежал с места ДТП до приезда экипажа ГИБДД.

— Ведется розыск данного водителя, когда задержим и установим его, он сразу же будет привлечен к ответственности, — подчеркнули в ведомстве.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Сегодня ночью на улице Немировича-Данченко водитель Nissan Cefiro не справился с управлением и врезался в столб. Водителя и пассажирку доставили с переломами в больницу. А вчера около 11 часов бензовоз на Ипподромской магистрали сбил 69-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. Пешехода в тяжелом состоянии доставили в больницу, где он скончался.

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