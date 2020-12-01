Въехал в столб и сбежал: полиция ищет таксиста, совершившего ДТП в Кировском районе Новосибирска

Полиция объявила в розыск таксиста, сбежавшего с места ДТП
Сегодня ночью, 1 декабря, примерно в 03:30 водитель Volkswagen Polo, брендированный наклейками такси, въехал в ограждение на перекрестке улиц Кромова и Петухова в Кировском районе Новосибирска.
— На место выезжали сотрудники Госавтоинспекции, оформлено ДТП с материальным ущербом, — рассказали корреспонденту НГС в отделе пропаганды ГИБДД Новосибирска.
Водитель бросил машину и сбежал с места ДТП до приезда экипажа ГИБДД.
— Ведется розыск данного водителя, когда задержим и установим его, он сразу же будет привлечен к ответственности, — подчеркнули в ведомстве.
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