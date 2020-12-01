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Новосибирец врезался в столб и припаркованный «Жигули» на Немировича-Данченко

Водителя и пассажирку доставили с переломами в больницу

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У водителя были взяты анализы на алкоголь и наркотики

У водителя были взяты анализы на алкоголь и наркотики

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В Новосибирске на улице Немировича-Данченко водитель Nissan Cefiro не справился с управлением и врезался в столб. ДТП произошло сегодня, 1 декабря, около полуночи.

— Водитель 1992 года рождения на автомобиле Nissan Cefiro следовал по улице Немировича-Данченко со стороны улицы Римского-Корсакова в сторону улицы Костычева. В пути следования, не справившись с управлением, напротив дома № 79 на улице Немировича-Данченко совершил наезд на препятствие (световая опора), после чего совершил наезд на стоящий у края проезжей части ВАЗ-2104, — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

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И водителя, и его пассажирку с переломами госпитализировали.

— У водителя взяты анализы на содержание алкогольных и наркотических веществ, — добавил автоинспектор.

В Новосибирске вчера около 11 часов бензовоз на Ипподромской магистрали сбил 69-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. Пешехода в тяжелом состоянии доставили в больницу, где он скончался.

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