Новосибирец врезался в столб и припаркованный «Жигули» на Немировича-Данченко

В Новосибирске на улице Немировича-Данченко водитель Nissan Cefiro не справился с управлением и врезался в столб. ДТП произошло сегодня,
— Водитель 1992 года рождения на автомобиле Nissan Cefiro следовал по улице Немировича-Данченко со стороны улицы Римского-Корсакова в сторону улицы Костычева. В пути следования, не справившись с управлением, напротив дома
И водителя, и его пассажирку с переломами госпитализировали.
— У водителя взяты анализы на содержание алкогольных и наркотических веществ, — добавил автоинспектор.
В Новосибирске вчера около 11 часов бензовоз на Ипподромской магистрали сбил