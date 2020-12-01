Все затянуло дымом: в Первомайском районе загорелась квартира на 16-м этаже

Ночью во вторник, 1 декабря, в Первомайском районе Новосибирска в 17-этажном доме загорелась квартира. Из-за этого все вокруг заволокло дымом.

По наблюдения корреспондента НГС, в 2:20 из окна квартиры на 16-м этаже по адресу улица Одоевского, 1/7 вырывались языки пламени. На месте работало пять пожарных машин. Как сообщают жители района в социальных сетях, над домами поднялся едкий запах, который ощущается в квартирах соседних домов.