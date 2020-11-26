В Кировском районе водитель «Лексуса» на пешеходном переходе сбил 16-летнего подростка

Днем в четверг, 26 ноября, в Кировском районе Новосибирска водитель на Lexus RX 300 сбил подростка.
— В 16:30 водитель 1967 года рождения на автомобиле Lexus RX 300 двигался по улице Немировича-Данченко со стороны улицы Таймырская в сторону улицы Лыщинского. У дома № 147 по улице Немировича-Данченко в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на пешехода, — рассказал инспектор пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.
Шестнадцатилетнего молодого человека с сотрясением головного мозга и ушибами доставили в больницу. На данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия.
В конце октября в поселке Новолуговое Новосибирского района 13-летний мальчик получил серьезные травмы, когда переходил дорогу. Его сбил автомобиль.