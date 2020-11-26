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В Кировском районе водитель «Лексуса» на пешеходном переходе сбил 16-летнего подростка

Пострадавшего с сотрясением мозга и ушибами увезли в больницу

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ДТП произошло в 16:30

ДТП произошло в 16:30

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Днем в четверг, 26 ноября, в Кировском районе Новосибирска водитель на Lexus RX 300 сбил подростка.

— В 16:30 водитель 1967 года рождения на автомобиле Lexus RX 300 двигался по улице Немировича-Данченко со стороны улицы Таймырская в сторону улицы Лыщинского. У дома № 147 по улице Немировича-Данченко в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на пешехода, — рассказал инспектор пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.

Шестнадцатилетнего молодого человека с сотрясением головного мозга и ушибами доставили в больницу. На данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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В конце октября в поселке Новолуговое Новосибирского района 13-летний мальчик получил серьезные травмы, когда переходил дорогу. Его сбил автомобиль.

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ГИБДДКировский районсбил подростка
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