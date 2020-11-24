В Петербурге отец взял в заложники шестерых детей

Житель петербургского Колпино взял в заложники шестерых детей и угрожает их убить, сообщает «Фонтанка».

Днем 24 ноября в полицию позвонила жена предполагаемого захватчика и заявила, что не может попасть в квартиру, где плачут дети. По предварительной информации, хозяин квартиры, в которой проживают еще шесть детей, заперся и выдвигает ряд требований. Если они не будут выполнены, он обещает начать убивать, и «убьет всех».

