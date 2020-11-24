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В Петербурге отец взял в заложники шестерых детей

Он заперся дома и угрожает всех убить

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На месте работают полиция и ОМОН

На месте работают полиция и ОМОН

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Житель петербургского Колпино взял в заложники шестерых детей и угрожает их убить, сообщает «Фонтанка».

Днем 24 ноября в полицию позвонила жена предполагаемого захватчика и заявила, что не может попасть в квартиру, где плачут дети. По предварительной информации, хозяин квартиры, в которой проживают еще шесть детей, заперся и выдвигает ряд требований. Если они не будут выполнены, он обещает начать убивать, и «убьет всех».

Первое видео с места захвата заложников в Колпино

Удерживающий детей мужчина может владеть огнестрельным оружием. Есть данные об угрозе ножом и топором. Кроме этого, у него может быть при себе огнестрельное оружие — он всю жизнь проработал охранником, и лицензия на оружие у него есть.

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В ГУ МВД по Петербургу официально подтвердили захват заложников, уточнив, что на учете в полиции мужчина не состоит. По имеющимся данным, захвативший детей в заложники мужчина пьян. Он якобы уличил жену в измене, после чего устроил дебош.

По информации «Фонтанки», в последнее время у предполагаемого захватчика были проблемы с алкоголем — мужчину штрафовали за распитие в общественном месте. Кроме того, он состоял на учете у психиатра. Две недели назад у него наблюдалось пограничное состояние, после которого врачи прописали ему препараты.

— Семья приехала два года назад из Архангельской области. Отец состоит на учете в ПНД, мама нормальная, — рассказали «Фонтанке» в пресс-службе администрации Колпинского района. — У них шестеро детей разного возраста от 3 до 15 лет. Семья сопровождалась Центром помощи семьи и детям Колпинского района. Две недели назад у папы уже было пограничное состояние. Специалисты сопроводили его в медучреждение, где были даны рекомендации по приему препаратов.

По данным «Фонтанки», у пары трое совместных детей, еще трое — от первого брака женщины.

ОМОН готовится к штурму

На месте работают спецназ и полиция. Они ведут переговоры с мужчиной. Его требования невнятны.

После того как дети окажутся в безопасности, отцом займутся медики, семьей — органы опеки. Они проверят, в каких условиях содержались дети.

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