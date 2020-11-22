В Новосибирске застройщика оштрафовали на 20 тысяч рублей за стену, рухнувшую на детскую площадку

Компанию, по вине которой на детскую площадку рухнула стена старой шоколадной фабрики, оштрафовали на 20 тысяч рублей. Такое решение приняла прокуратура Железнодорожного района Новосибирска после проверки.

Дом на Красноярской, 132 возводит ООО СЗ «Енисей». 10 октября при демонтаже здания бывшей шоколадной фабрики, на месте которой и должны построить многоэтажку, обрушилась стена. Кирпичи проломили забор и упали за пределы стройки — на территорию детской площадки возле дома № 8/1 на Железнодорожной улице. Позже прокуратура установила, что это произошло из-за несоблюдения строительных норм и правил, а также нарушений в проекте производства работ.