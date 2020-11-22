В Новосибирске застройщика оштрафовали на 20 тысяч рублей за стену, рухнувшую на детскую площадку

В Новосибирске застройщика оштрафовали на 20 тысяч рублей за стену
Компанию, по вине которой на детскую площадку рухнула стена старой шоколадной фабрики, оштрафовали на 20 тысяч рублей. Такое решение приняла прокуратура Железнодорожного района Новосибирска после проверки.
Дом на Красноярской, 132 возводит ООО СЗ «Енисей». 10 октября при демонтаже здания бывшей шоколадной фабрики, на месте которой и должны построить многоэтажку, обрушилась стена. Кирпичи проломили забор и упали за пределы стройки — на территорию детской площадки возле дома № 8/1 на Железнодорожной улице. Позже прокуратура установила, что это произошло из-за несоблюдения строительных норм и правил, а также нарушений в проекте производства работ.
В тот же день забор восстановили, обломки убрали.
«Прокуратура внесла директору компании представление, по результатам рассмотрения которого застройщиком усилен контроль за соблюдением строительных норм при производстве работ, ответственное за допущенные нарушения должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», — сказано в официальном сообщении.
В отношении должностного лица застройщика прокуратура возбудила административное дело по ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ (нарушение обязательных требований в области строительства) и оштрафовала на 20 тысяч рублей.
Стена старой шоколадной фабрики рухнула на детскую площадку соседнего дома утром 10 октября. К счастью, в этот момент на площадке никого не было. Жильцы вызвали полицию.
Строить многоэтажку на месте бывшего здания шоколадной фабрики в Новосибирске начали в сентябре. Местные жители пытались бороться и выступали против.