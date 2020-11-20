Криминалисты подключились к поискам сибирячки, которая уехала продавать машину и пропала

В ведомстве проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения Татьяны Кучеевой. Следователи и следователи-криминалисты Следственного комитета сейчас ищут пропавшую вместе с полицией.

Ранее брат пропавшей Евгений Кучеев рассказывал НГС, что Татьяна уехала примерно в три часа дня.

— Ей кто-то позвонил, это был покупатель по продаже машины, мама слышала разговор с ним, после разговора сестра быстро-быстро выбежала из дома, села в машину и, торопясь, уехала. Больше ее никто не видел, на следующий день телефон уже был выключен, — передал Евгений.

