Криминалисты подключились к поискам сибирячки, которая уехала продавать машину и пропала

В Новосибирске женщина уехала продавать автомобиль и пропала
Следователи-криминалисты подключились к поискам пропавшей
— В ходе проведения проверки установлено, что
В ведомстве проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения Татьяны Кучеевой. Следователи и следователи-криминалисты Следственного комитета сейчас ищут пропавшую вместе с полицией.
Ранее брат пропавшей Евгений Кучеев рассказывал НГС, что Татьяна уехала примерно в три часа дня.
— Ей кто-то позвонил, это был покупатель по продаже машины, мама слышала разговор с ним, после разговора сестра быстро-быстро выбежала из дома, села в машину и, торопясь, уехала. Больше ее никто не видел, на следующий день телефон уже был выключен, — передал Евгений.
Если вам известно, где находится Татьяна Кучеева или с кем она встречалась перед пропажей, свяжитесь с нашим криминальным обозревателем или дежурным журналистом. Можно анонимно.
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Больше года следователи расследуют одно из самых громких убийств в Новосибирске — дело Натальи Устиновой. Женщина исчезла в сентябре 2019 года, когда поехала покупать новую машину.