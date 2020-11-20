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Криминалисты подключились к поискам сибирячки, которая уехала продавать машину и пропала

Татьяну Кучееву ищут уже больше недели: телефон женщины выключен, в соцсети она не заходит

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Татьяна Кучеева пропала еще <nobr class="_">12 ноября</nobr>

Татьяна Кучеева пропала еще 12 ноября

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В Новосибирске женщина уехала продавать автомобиль и пропала

Следователи-криминалисты подключились к поискам пропавшей 36-летней Татьяны Кучеевой, которая исчезла, уехав на машине.

— В ходе проведения проверки установлено, что 12 ноября 2020 года около 15 часов женщина уехала на своем автомобиле марки Hyunday Creta белого цвета со двора дома № 69 на улице Тульской Кировского района Новосибирска и до настоящего времени ее местонахождение не установлено, — рассказала корреспонденту НГС старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

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В ведомстве проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения Татьяны Кучеевой. Следователи и следователи-криминалисты Следственного комитета сейчас ищут пропавшую вместе с полицией.

Ранее брат пропавшей Евгений Кучеев рассказывал НГС, что Татьяна уехала примерно в три часа дня.

— Ей кто-то позвонил, это был покупатель по продаже машины, мама слышала разговор с ним, после разговора сестра быстро-быстро выбежала из дома, села в машину и, торопясь, уехала. Больше ее никто не видел, на следующий день телефон уже был выключен, — передал Евгений.

Если вам известно, где находится Татьяна Кучеева или с кем она встречалась перед пропажей, свяжитесь с нашим криминальным обозревателем или дежурным журналистом. Можно анонимно.

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Больше года следователи расследуют одно из самых громких убийств в Новосибирске — дело Натальи Устиновой. Женщина исчезла в сентябре 2019 года, когда поехала покупать новую машину.

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