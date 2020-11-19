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СК возбудил уголовное дело после заявления сибирячки, что над ее детьми-двойняшками издевались в детсаду

Мать обнаружила на коже у детей покраснения и один ожог, после чего обратилась в полицию

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Центр языкового развития и творчества «Чеширский кот» находится в Центральном районе Новосибирска

Центр языкового развития и творчества «Чеширский кот» находится в Центральном районе Новосибирска

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Следователи возбудили уголовное дело после публикации НГС о странном инциденте в частном детском саду «Чеширский кот».

Мама пятилетних двойняшек рассказала журналистам, что еще в сентябре заметила покраснения на коже у сыновей и ожог у одного из них, после чего сразу обратилась в полицию и отдел по делам несовершеннолетних. Но за два месяца разбирательство не сдвинулось с места.

— Следственным управлением СКР по Новосибирской области по информации СМИ о применении недозволенных методов воспитания работником одного из детских центров языкового развития и творчества возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). В ходе расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, способствовавшие совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается, — сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

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Воспитатель детского центра утверждает, что ее оболгали. Руководитель «Чеширского кота» Анастасия Дубовицкая считает, что это месть и клевета со стороны матери детей:

— Конфликт был, но уже подтвердилось, что это клевета, это подтвердили и педагоги, и родители. У мальчиков вот эта штука — это расчесанный прыщ, мальчики аллергичные, у них часто возникала аллергия. И на лице, и на ногах у них такое же было.

По словам Анастасии Дубовицкой, она уже начала готовить иск о клевете в суд.

Подробнее о случившемся можно почитать тут.

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СУ СК РФ по Новосибирской области
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