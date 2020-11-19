СК возбудил уголовное дело после заявления сибирячки, что над ее детьми-двойняшками издевались в детсаду

Следователи возбудили уголовное дело после публикации НГС о странном инциденте в частном детском саду «Чеширский кот».

Мама пятилетних двойняшек рассказала журналистам, что еще в сентябре заметила покраснения на коже у сыновей и ожог у одного из них, после чего сразу обратилась в полицию и отдел по делам несовершеннолетних. Но за два месяца разбирательство не сдвинулось с места.

— Следственным управлением СКР по Новосибирской области по информации СМИ о применении недозволенных методов воспитания работником одного из детских центров языкового развития и творчества возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). В ходе расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, способствовавшие совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается, — сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.