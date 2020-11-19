СК возбудил уголовное дело после заявления сибирячки, что над ее детьми-двойняшками издевались в детсаду

Следователи возбудили уголовное дело после публикации НГС о странном инциденте в частном детском саду «Чеширский кот».
Мама пятилетних двойняшек рассказала журналистам, что еще в сентябре заметила покраснения на коже у сыновей и ожог у одного из них, после чего сразу обратилась в полицию и отдел по делам несовершеннолетних. Но за два месяца разбирательство не сдвинулось с места.
— Следственным управлением СКР по Новосибирской области по информации СМИ о применении недозволенных методов воспитания работником одного из детских центров языкового развития и творчества возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). В ходе расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, способствовавшие совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается, — сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.
Воспитатель детского центра утверждает, что ее оболгали. Руководитель «Чеширского кота» Анастасия Дубовицкая считает, что это месть и клевета со стороны матери детей:
— Конфликт был, но уже подтвердилось, что это клевета, это подтвердили и педагоги, и родители. У мальчиков вот эта штука — это расчесанный прыщ, мальчики аллергичные, у них часто возникала аллергия. И на лице, и на ногах у них такое же было.
По словам Анастасии Дубовицкой, она уже начала готовить иск о клевете в суд.
Подробнее о случившемся можно почитать тут.