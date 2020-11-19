Около Речного вокзала столкнулись четыре автомобиля — «Лексус», BMW X4, «Мазда» и «Лада»

Массовое ДТП произошло около Речного вокзала в Новосибирске
В районе станции метро Речной вокзал сегодня днем, 19 ноября, столкнулись четыре машины. В массовом ДТП пострадал один человек.
— Цепную реакцию запустил пожилой водитель «пятнадцатой», решивший развернуться через двойную сплошную. В результате этого манёвра он столкнулся с внедорожником Lexus GX. В свою очередь, Лексус столкнулся с седаном Mazda 6, а ВАЗ отбросило в сторону кроссовера BMW X4, — рассказал подписчик группы Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
В ГИБДД подтвердили информацию, что массовая авария произошла по вине водителя ВАЗа.
— Мужчина 48-го года рождения на автомобиле Lada двигался по Большевистской со стороны Октябрьского моста в сторону Добролюбова. В районе дома № 45 на улице Большевистской он разворачивался в обратном направлении и столкнулся с Lexus, который ехал во встречном направлении. После чего Lexus сталкивается с Mazda 6, а Mazda — с BMW X4, — рассказала инспектор по пропаганде ГИБДД Новосибирска Ирина Кетова.
В ДТП пострадал пожилой водитель Lada — его экстренно увезли в больницу.