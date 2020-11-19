Женщина выпала из окна многоэтажки в Калининском районе Новосибирска

На улице Свечникова в Новосибирске обнаружен труп женщины
Прохожие нашли тело женщины возле дома
— В следственные органы поступило сообщение, что возле дома обнаружено тело женщины с травмами, характерными при падении с высоты, — подтвердила НГС старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.
Предположительно, женщина упала из окна седьмого этажа.
В пресс-службе ГУ МВД по НСО уточнили, что на место происшествия выехала оперативная группа, сейчас материалы дела переданы в Следственный комитет, который проводит проверку.
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В прошлом месяце из окна дома на улице