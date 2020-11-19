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Женщина выпала из окна многоэтажки в Калининском районе Новосибирска

На месте происшествия сейчас работают следователи и полиция

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Женщина выпала с седьмого этажа многоэтажки на улице Свечникова

Женщина выпала с седьмого этажа многоэтажки на улице Свечникова

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На улице Свечникова в Новосибирске обнаружен труп женщины

Прохожие нашли тело женщины возле дома № 6 по улице Свечникова в Калининском районе Новосибирска. Погибшей оказалась местная жительница 1951 года рождения.

— В следственные органы поступило сообщение, что возле дома обнаружено тело женщины с травмами, характерными при падении с высоты, — подтвердила НГС старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

Предположительно, женщина упала из окна седьмого этажа.

В пресс-службе ГУ МВД по НСО уточнили, что на место происшествия выехала оперативная группа, сейчас материалы дела переданы в Следственный комитет, который проводит проверку.

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В прошлом месяце из окна дома на улице Зорге, 217 в Кировском районе Новосибирска выпал мужчина, а из окна окна инфекционной больницы № 1 выпала женщина.

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