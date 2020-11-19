Грейдер без водителя проделал круг и врезался в бензоколонку под Новосибирском — это попало на видео

Грейдер остался без водителя и снес бензоколонку
Снегоуборочный грейдер без водителя протаранил бензоколонку на трассе Барабинск — Здвинск в Новосибирской области.
Видео инцидента опубликовал паблик «АСТ-54» во «ВКонтакте». На минутном ролике видно, как водитель снегоуборочной техники паркует машину и уходит. После этого грейдер начал двигаться, проехал по кругу и врезался в бензоколонку.
Водитель машины побежал за грейдером и успел запрыгнуть в него, но предотвратить столкновение не получилось. Обломки бензоколонки упали на ближайший автомобиль. В происшествии никто не пострадал.
Автор: АСТ-54
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