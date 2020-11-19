19 ноября четверг
СЕЙЧАС -11°С
Пробки 5/10
usd 75.93
eur 90.23
Тема дняСерьезное сокращение на крупном заводе

Все новости

Все новости

Грейдер без водителя проделал круг и врезался в бензоколонку под Новосибирском — это попало на видео

Обломки бензоколонки упали на автомобиль, стоящий рядом

2 290
14Обсудить

Поделиться

Водитель успел запрыгнуть в движущуюся машину, но было поздно

Водитель успел запрыгнуть в движущуюся машину, но было поздно

Поделиться

Грейдер остался без водителя и снес бензоколонку

Снегоуборочный грейдер без водителя протаранил бензоколонку на трассе Барабинск — Здвинск в Новосибирской области.

Видео инцидента опубликовал паблик «АСТ-54» во «ВКонтакте». На минутном ролике видно, как водитель снегоуборочной техники паркует машину и уходит. После этого грейдер начал двигаться, проехал по кругу и врезался в бензоколонку.

Водитель машины побежал за грейдером и успел запрыгнуть в него, но предотвратить столкновение не получилось. Обломки бензоколонки упали на ближайший автомобиль. В происшествии никто не пострадал.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Неделю назад в Ленинском районе иномарка легла на бок из-за незакрытого люка.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

АЗС
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (14)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...