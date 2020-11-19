Мать с сыном погибли в пожаре в Дзержинском районе Новосибирска

Вечером 18 ноября в Дзержинском районе на улице Дениса Давыдова в пожаре погибли мать с сыном. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства их гибели.

Как сообщили в региональном МЧС, пожар произошел вчера примерно в 17 часов. Из подъезда были эвакуированы 7 человек .