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Мать с сыном погибли в пожаре в Дзержинском районе Новосибирска

По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении

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Пожар произошел на улице Дениса Давыдова.&nbsp;Предварительная причина смерти потерпевших — отравление угарным газом

Пожар произошел на улице Дениса Давыдова. Предварительная причина смерти потерпевших — отравление угарным газом

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2 человека погибли в пожаре на Дениса Давыдова

Вечером 18 ноября в Дзержинском районе на улице Дениса Давыдова в пожаре погибли мать с сыном. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства их гибели.

Как сообщили в региональном МЧС, пожар произошел вчера примерно в 17 часов. Из подъезда были эвакуированы 7 человек.

— В следственные органы поступило сообщение о том, что в ходе тушения пожара в квартире дома, расположенной на 5-м этаже на улице Дениса Давыдова в Дзержинском районе, пожарными были обнаружены тела хозяйки квартиры 1948 г. р. и ее сына 1968 г. р., — сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

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Пожар обнаружили соседи и вызвали пожарных, но спасти погибших не удалось.

Предварительная причина смерти потерпевших — отравление угарным газом. Точную причину установят после проведения судебно-медицинской экспертизы.

— Достоверно причина воспламенения будет установлена в ходе проведения пожарно-технической экспертизы. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении, — уточнила Анастасия Кулешова.

В эти выходные на пожаре в селе Новомихайловка Коченёвского района погибли 4 человека, в том числе ребенок.

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