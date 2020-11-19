Мать с сыном погибли в пожаре в Дзержинском районе Новосибирска

2 человека погибли в пожаре на Дениса Давыдова
Вечером 18 ноября в Дзержинском районе на улице Дениса Давыдова в пожаре погибли мать с сыном. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства их гибели.
Как сообщили в региональном МЧС, пожар произошел вчера примерно в 17 часов. Из подъезда были эвакуированы
— В следственные органы поступило сообщение о том, что в ходе тушения пожара в квартире дома, расположенной на
Пожар обнаружили соседи и вызвали пожарных, но спасти погибших не удалось.
Предварительная причина смерти потерпевших — отравление угарным газом. Точную причину установят после проведения судебно-медицинской экспертизы.
— Достоверно причина воспламенения будет установлена в ходе проведения пожарно-технической экспертизы. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении, — уточнила Анастасия Кулешова.
В эти выходные на пожаре в селе Новомихайловка Коченёвского района погибли 4 человека, в том числе ребенок.