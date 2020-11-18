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В Коммунарке, где лежат пациенты с COVID-19, взорвалась труба с кислородом

Трубу разорвало во временном блоке мобильного госпиталя

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Во временном блоке мобильного госпиталя в Коммунарке лежат пациенты с COVID-19

Во временном блоке мобильного госпиталя в Коммунарке лежат пациенты с COVID-19

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Трубу с кислородом разорвало во временном блоке мобильного госпиталя, где лежат пациенты с COVID-19, сообщает Telegram-канал «112».


В момент ЧП именно в этом помещении больных не было, никто не пострадал. Эту информацию подтвердили в МЧС и департаменте здравоохранения Москвы.

— Во время пуско-наладочных работ в еще не введенных в эксплуатацию временных сооружениях для инфекционных пациентов в больнице Коммунарке произошла разгерметизация кислородной линии. Больных в этом блоке не было. Пострадавших нет. Соответствующие службы исправляют неисправность. Угрозы для пациентов и персонала больницы нет, — передает столичный оперштаб заявление московского департамента здравоохранения.

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Пациентов в момент ЧП в помещении не было

Экстренные службы выехали на место.

Позже в МЧС выяснили, что хлопок в Коммунарке произошел в строящемся корпусе, где не было людей. Как сообщает РИА «Новости», в больнице информацию о взрыве на своей территории не подтвердили, добавив, что задымление идет с улицы.

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