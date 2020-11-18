В Коммунарке, где лежат пациенты с COVID-19, взорвалась труба с кислородом

Трубу с кислородом разорвало во временном блоке мобильного госпиталя, где лежат пациенты с COVID-19, сообщает Telegram-канал «112».
В момент ЧП именно в этом помещении больных не было, никто не пострадал. Эту информацию подтвердили в МЧС и департаменте здравоохранения Москвы.
— Во время пуско-наладочных работ в еще не введенных в эксплуатацию временных сооружениях для инфекционных пациентов в больнице Коммунарке произошла разгерметизация кислородной линии. Больных в этом блоке не было. Пострадавших нет. Соответствующие службы исправляют неисправность. Угрозы для пациентов и персонала больницы нет, — передает столичный оперштаб заявление московского департамента здравоохранения.
Экстренные службы выехали на место.
Позже в МЧС выяснили, что хлопок в Коммунарке произошел в строящемся корпусе, где не было людей. Как сообщает РИА «Новости», в больнице информацию о взрыве на своей территории не подтвердили, добавив, что задымление идет с улицы.