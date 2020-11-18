Бывшего министра ЖКХ России подозревают в хищении 700 миллионов рублей

Следственный комитет располагает доказательствами причастности аудитора Счетной палаты РФ, бывшего министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаила Меня к хищению 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генпрокурора Российской Федерации Игоря Краснова.
— Что это за ерунда? В первый раз слышу. Я не в курсе, в чем дело, сейчас буду выяснять, — прокомментировал «Интерфаксу» ситуацию сам Мень.
Михаил Мень был назначен Советом Федерации на должность аудитора Счетной палаты Российской Федерации в июне 2018 года. До этого с 2013 года возглавлял Минстрой, а ранее был губернатором Ивановской области. Хищение, по словам Краснова, было совершено в 2011 году из бюджета Ивановской области.
Совфед сегодня единогласно разрешил задержать Михаила Меня.