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Бывшего министра ЖКХ России подозревают в хищении 700 миллионов рублей

Совет Федерации единогласно разрешил его задержать

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Михаил Мень подозревается в хищении средств из бюджета Ивановской области

Михаил Мень подозревается в хищении средств из бюджета Ивановской области

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Следственный комитет располагает доказательствами причастности аудитора Счетной палаты РФ, бывшего министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаила Меня к хищению 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генпрокурора Российской Федерации Игоря Краснова.

— Что это за ерунда? В первый раз слышу. Я не в курсе, в чем дело, сейчас буду выяснять, — прокомментировал «Интерфаксу» ситуацию сам Мень.

Михаил Мень был назначен Советом Федерации на должность аудитора Счетной палаты Российской Федерации в июне 2018 года. До этого с 2013 года возглавлял Минстрой, а ранее был губернатором Ивановской области. Хищение, по словам Краснова, было совершено в 2011 году из бюджета Ивановской области.

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Совфед сегодня единогласно разрешил задержать Михаила Меня.

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ГенпрокуратураСледственный комитетСовет ФедерацииМихаил Мень
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