Выехала на встречку: два человека погибли в ДТП на новосибирской трассе

Сегодня утром, 18 ноября, около 11:55 на трассе в Чулымском районе Новосибирской области столкнулись «Тойота-Королла» и ВАЗ — погибли двое.



— 32-летняя женщина, управляя автомобилем «Тойота-Королла», двигалась по автодороге Р-254 со стороны Новосибирска в сторону Чулыма и на 1330-м км выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем ВАЗ-21214 под управлением 61-летнего мужчины, — рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирской области.