Выехала на встречку: два человека погибли в ДТП на новосибирской трассе

Во время аварии на трассе в Чулымском районе погибли двое
Сегодня утром, 18 ноября, около 11:55 на трассе в Чулымском районе Новосибирской области столкнулись «Тойота-Королла» и ВАЗ — погибли двое.
— 32-летняя женщина, управляя автомобилем «Тойота-Королла», двигалась по автодороге Р-254 со стороны Новосибирска в сторону Чулыма и на 1330-м км выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем
Водитель автомобиля ВАЗ и его пассажирка, 64-летняя женщина, скончались на месте происшествия. Полицейские проводят доследственную проверку по факту ДТП.
Пару месяцев назад в Чулымском районе Новосибирской области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Сегодня утром подтвердилась предварительная информация о том, что в аварии погиб водитель и пострадали две пассажирки одной из машин, в том числе ребенок.