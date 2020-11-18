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Выехала на встречку: два человека погибли в ДТП на новосибирской трассе

Полицейские сейчас устанавливают все обстоятельства аварии

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На встречку выехала 32-летняя водитель «Тойоты»

На встречку выехала 32-летняя водитель «Тойоты»

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Во время аварии на трассе в Чулымском районе погибли двое

Сегодня утром, 18 ноября, около 11:55 на трассе в Чулымском районе Новосибирской области столкнулись «Тойота-Королла» и ВАЗ — погибли двое.

— 32-летняя женщина, управляя автомобилем «Тойота-Королла», двигалась по автодороге Р-254 со стороны Новосибирска в сторону Чулыма и на 1330-м км выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем ВАЗ-21214 под управлением 61-летнего мужчины, — рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирской области.

Пассажир и водитель ВАЗа погибли на месте&nbsp;

Пассажир и водитель ВАЗа погибли на месте 

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Водитель автомобиля ВАЗ и его пассажирка, 64-летняя женщина, скончались на месте происшествия. Полицейские проводят доследственную проверку по факту ДТП.

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Пару месяцев назад в Чулымском районе Новосибирской области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Сегодня утром подтвердилась предварительная информация о том, что в аварии погиб водитель и пострадали две пассажирки одной из машин, в том числе ребенок.

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