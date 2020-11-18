20 минут в ледяной воде: в Бердске рыбак провалился под лед — видео, как его спасали

Утром 18 ноября сотрудники бердского санатория «Сибиряк» достали из воды рыбака, который провалился под лед на реке Раздельная. Спасательная операция попала на видео.

Как рассказал журналисту НГС начальник службы безопасности санатория Павел Фокин, который руководил спасательной операцией, на тонущего мужчину обратила внимание сторожевая собака. Она начала лаять, на это среагировал охранник санатория.

— Сегодня в 08:35 от охранника мне поступило сообщение, что на реке тонет человек, провалился под лед и просит о помощи. Я дал ему команду попытаться помочь подручными средствами. Сам по пути забежал в гараж, взял двух водителей, поставил им задачу найти веревку и немедленно выдвинуться к реке. Пока прибежали к реке, там уже этому потерпевшему пытался оказать помощь один из рыбаков, но у него ничего не получалось, так как он веткой пытался вытянуть. Ветка ломалась, и ничего не получалось. Мы прибежали, закинули ему веревку и вытащили. Он в воде минут 20 находился. Дедушке лет 65–70, весь продрог, мокрый. Отнесли его в помещение охранника, согрели, чай дали. Ему было плохо, потому что уже старенький. Вызвали скорую параллельно. Врачи приехали, оказали первую помощь и забрали его в больницу, — рассказал Павел Фокин.