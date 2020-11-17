На Станционной загорелся дом — при разборе завалов спасатели нашли тела двух человек

Вечером во вторник, 17 ноября, в Ленинском районе Новосибирска на улице Станционной, 38 загорелся дом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.



— В 20:44 пожарно-спасательные подразделения реагировали на пожар, произошедший по адресу Станционная, 38. После прибытия к месту вызова было установлено, что горит заброшенное производственное здание, которое находится в аварийном состоянии. На первом этаже плотное задымление, дым распространялся на второй и третий этажи. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. В 21:38 открытое горение ликвидировано. В ходе тушения пожара в одной из комнат были обнаружены тела двух погибших. Для расследования на место будет собрана следственно-оперативная группа. В ее составе сотрудники СК и дознаватели МЧС. Для установления причин пожара и чтобы понять, почему данные граждане там находились, — объяснил начальник пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.



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