На Станционной загорелся дом — при разборе завалов спасатели нашли тела двух человек

Вечером во вторник, 17 ноября, в Ленинском районе Новосибирска на улице Станционной, 38 загорелся дом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
— В 20:44 пожарно-спасательные подразделения реагировали на пожар, произошедший по адресу Станционная, 38. После прибытия к месту вызова было установлено, что горит заброшенное производственное здание, которое находится в аварийном состоянии. На первом этаже плотное задымление, дым распространялся на второй и третий этажи. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. В 21:38 открытое горение ликвидировано. В ходе тушения пожара в одной из комнат были обнаружены тела двух погибших. Для расследования на место будет собрана следственно-оперативная группа. В ее составе сотрудники СК и дознаватели МЧС. Для установления причин пожара и чтобы понять, почему данные граждане там находились, — объяснил начальник пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.
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Старший помощник руководителя СУ СК по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова сообщила, что на место пожара незамедлительно выехал следователь. По факту пожара СУ СК России по Новосибирской области проводится проверка.
На днях в Новосибирской области в селе Новомихайловка Коченёвского района сгорел жилой дом. По первоначальной информации, погибли как минимум два человека, однако позднее выяснилось, что погибли четыре человека, в том числе ребенок.