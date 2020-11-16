Виновнику ДТП, в котором погибла новосибирская семья, дали меньше трех лет колонии-поселения

Трагедия произошла на 63-м километре трассы К-01 при движении в сторону Купино Новосибирской области. Грузовик, за рулем которого находился омич, выехал на встречку и врезался в автомобиль Mazda Premacy. В легковушке находились пять человек. В результате четверо погибли, один получил средний вред здоровью.

Подсудимый признал свою вину в полном объеме. Приговор пока не вступил в законную силу.

О погибшей семье известно, что они направлялись на озеро Яркуль. За рулем был 59-летний Сергей Стефаненко. Он долгое время работал директором Купинского профессионального училища № 81. Студенты и соседи вспоминают о нём с теплотой. С ним в машине находились его супруга, 35-летний сын, его 34-летняя жена, 6-летний внук. В живых осталась лишь жена водителя.

ДТП на трассах зачастую уносят жизни. В октябре на заснеженной трассе под Тогучином произошла жуткая авария, в которой погибла PR-менеджер компании Vsemayki. «Мазда Демио» Юлии Бармаевой выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с фурой. Сегодня утром на трассе под Новосибирском столкнулись «Мерседес» и «Ниссан Цефиро», пострадали люди. Октябрьской ночью в ДТП на трассе «Иртыш» в НСО погибла 43-летняя женщина и пострадала 15-летняя девочка.