Авария с бетономешалкой парализовала движение на Димитровском мосту

Сегодня, 16 ноября, на Димитровском мосту в Новосибирске образовалась серьезная пробка в сторону левого берега. Движение перекрыто из-за аварии.
— В сторону площади Энергетиков MAN совершил столкновение с Mazda. Троллейбус, объезжая, потерял «рога». Перекрыто полмоста, — сообщили в службе аварийных комиссаров «Альянс».
В службе уточнили, что столкновение произошло в 16:30.
По данным сервиса 2ГИС, движение на мосту действительно затруднено.
Сегодня пробки в Новосибирске стали собираться с самого утра — заторы появлялись из-за сильного снегопада. Разгневанные новосибирцы сразу стали оставлять комментарии на 2ГИС, мы опубликовали для вас 10 самых интересных.