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Авария с бетономешалкой парализовала движение на Димитровском мосту

Троллейбус, который объезжал аварию, потерял «рога»

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Троллейбус потерял штанги, когда объезжал грузовик

Троллейбус потерял штанги, когда объезжал грузовик

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Сегодня, 16 ноября, на Димитровском мосту в Новосибирске образовалась серьезная пробка в сторону левого берега. Движение перекрыто из-за аварии.

— В сторону площади Энергетиков MAN совершил столкновение с Mazda. Троллейбус, объезжая, потерял «рога». Перекрыто полмоста, — сообщили в службе аварийных комиссаров «Альянс».

В службе уточнили, что столкновение произошло в 16:30.

По данным сервиса 2ГИС, движение на мосту действительно затруднено.

Также пробка образовалась у площади Энергетиков

Также пробка образовалась у площади Энергетиков

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Сегодня пробки в Новосибирске стали собираться с самого утра — заторы появлялись из-за сильного снегопада. Разгневанные новосибирцы сразу стали оставлять комментарии на 2ГИС, мы опубликовали для вас 10 самых интересных.

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Димитровский моставарийные комиссарыавариялевый берегпробки
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