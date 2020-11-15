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На пожаре под Новосибирском сгорели как минимум два человека — спасатели ищут пропавших людей

Крупный пожар произошел в селе Новомихайловка

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Дом сгорел полностью

Дом сгорел полностью

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В Новосибирской области в селе Новомихайловка Коченёвского района сгорел жилой дом, погибли как минимум два человека.

По данным МЧС, сообщение о пожаре поступило сегодня утром в 04:30. На момент прибытия первых пожарных бревенчатый дом был охвачен огнем, произошло обрушение кровли и потолочных перекрытий. В течение 48 минут возгорание было локализовано. Общая площадь пожара составила 188 кв. м.

По данным Следственного комитета, на пепелище найдены останки двух человек.

— При разборе сгоревших конструкций пожарные обнаружили тела двух человек. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области проводится доследственная проверка. На место происшествия незамедлительно выехали следователи и следователи-криминалисты. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе личности погибших, — сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

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Сейчас продолжается разбор завалов, по предварительной информации в доме еще могли быть люди.

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