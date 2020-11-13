Полосу освободят только через 2 часа: из-за выкатившегося самолета рейсы из Новосибирска отправляют в Кемерово

Из-за выкатившегося самолета рейсы из Новосибирска отправляют в Кемерово
Работы по освобождению полосы в аэропорту Толмачёво продлятся минимум до 16:34 по новосибирскому времени, об этом сообщили по радиообмену. Сегодня днем один из самолетов задымился и выкатился за пределы полосы, поэтому сейчас рабочие устраняют последствия инцидента.
Сейчас все рейсы отправляют в аэропорт Кемерово, который согласился их принять. Некоторые самолеты уже сели на запасные полосы и ждут завершения работ.
При этом следователи уже начали проверку инцидента.
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Мы следим в режиме онлайн, что сейчас происходит в аэропорту из-за экстренной посадки самолета.
Очевидцы сообщали, что из двигателя самолета пошел дым. А некоторые заявили, что слышали хлопок. В итоге один из читателей пожаловался, что оторвавшаяся деталь чуть не ударила людей.