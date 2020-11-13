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Тема дняСамолет выкатился за пределы взлетной полосы

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Полосу освободят только через 2 часа: из-за выкатившегося самолета рейсы из Новосибирска отправляют в Кемерово

На месте сейчас работают и следователи

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Самолет задымился и был вынужден экстренно садиться

Самолет задымился и был вынужден экстренно садиться

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Из-за выкатившегося самолета рейсы из Новосибирска отправляют в Кемерово

Работы по освобождению полосы в аэропорту Толмачёво продлятся минимум до 16:34 по новосибирскому времени, об этом сообщили по радиообмену. Сегодня днем один из самолетов задымился и выкатился за пределы полосы, поэтому сейчас рабочие устраняют последствия инцидента.

Сейчас все рейсы отправляют в аэропорт Кемерово, который согласился их принять. Некоторые самолеты уже сели на запасные полосы и ждут завершения работ.

При этом следователи уже начали проверку инцидента.

Вы стали очевидцем этого происшествия? Знаете кого-то из экипажа? Сделали фото или видео? Свяжитесь с дежурным корреспондентом.

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Очевидцы сообщали, что из двигателя самолета пошел дым. А некоторые заявили, что слышали хлопок. В итоге один из читателей пожаловался, что оторвавшаяся деталь чуть не ударила людей.

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аэропорт Толмачёвосамолет
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