Полосу освободят только через 2 часа: из-за выкатившегося самолета рейсы из Новосибирска отправляют в Кемерово

Работы по освобождению полосы в аэропорту Толмачёво продлятся минимум до 16:34 по новосибирскому времени, об этом сообщили по радиообмену. Сегодня днем один из самолетов задымился и выкатился за пределы полосы, поэтому сейчас рабочие устраняют последствия инцидента.

Сейчас все рейсы отправляют в аэропорт Кемерово, который согласился их принять. Некоторые самолеты уже сели на запасные полосы и ждут завершения работ.

При этом следователи уже начали проверку инцидента.