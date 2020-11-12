Последствия сильного ветра в Новосибирске — поваленный светофор и потухшие фонари

Ветер повалил светофоры в Новосибирске
Ночью с 11 на 12 ноября в Новосибирске поднялся сильный ветер. Утром на повороте с Тёщиного языка на улицу Троллейную светофор сдуло ветром — он упал на тротуар. Похожая ситуация произошла на пересечении улиц Титова и Пермской — там светофор повис на проводах, но продолжил работу.
Кроме того, погасли фонари вдоль Бердского шоссе.
Автор: читатель НГС
Предупреждения о сильном ветре в Новосибирске еще вчера разослало МЧС.
— Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше межмуниципального уровня, связанных с повреждением, обрывом линий связи и электропередачи, падением слабо закрепленных конструкций, срывом кровли со зданий и сооружений, нарушением работы транспорта, дорожных и коммунальных служб, увеличением количества ДТП, — сообщили в МЧС.
Ночью горожане массово стали сообщать о проблемах, возникших из-за урагана.
Тем не менее утром в мэрии города не было информации о последствиях сильного ветра.
— На 09:00
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Накануне МЧС уже предупреждало новосибирцев о сильном ветре в ночное время. На телефоны новосибирцев пришла SMS-рассылка о том, что ветер достигнет скорости 20 метров в секунду.
Спасатели рекомендовали жителям закрыть форточки и окна, а также убрать все вещи с подоконников и балконов.