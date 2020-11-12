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Последствия сильного ветра в Новосибирске — поваленный светофор и потухшие фонари

Ранее горожан предупреждало о непогоде МЧС

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Упавшие светофоры заметили на левом берегу

Упавшие светофоры заметили на левом берегу

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Ветер повалил светофоры в Новосибирске

Ночью с 11 на 12 ноября в Новосибирске поднялся сильный ветер. Утром на повороте с Тёщиного языка на улицу Троллейную светофор сдуло ветром — он упал на тротуар. Похожая ситуация произошла на пересечении улиц Титова и Пермской — там светофор повис на проводах, но продолжил работу.

Кроме того, погасли фонари вдоль Бердского шоссе.

Предупреждения о сильном ветре в Новосибирске еще вчера разослало МЧС.

— Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше межмуниципального уровня, связанных с повреждением, обрывом линий связи и электропередачи, падением слабо закрепленных конструкций, срывом кровли со зданий и сооружений, нарушением работы транспорта, дорожных и коммунальных служб, увеличением количества ДТП, — сообщили в МЧС.

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Ночью горожане массово стали сообщать о проблемах, возникших из-за урагана.

Тем не менее утром в мэрии города не было информации о последствиях сильного ветра.

— На 09:00 12 ноября 2020 года обращений от жителей города Новосибирска о последствиях ветра и о пострадавших в диспетчерскую службу города Новосибирска не поступало, — сообщили в мэрии.

Если вы заметили упавшие дерево, остановку, вывеску или любые другие последствия сильного урагана в Новосибирске, присылайте свои фото и видео в редакцию.

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Накануне МЧС уже предупреждало новосибирцев о сильном ветре в ночное время. На телефоны новосибирцев пришла SMS-рассылка о том, что ветер достигнет скорости 20 метров в секунду.

Спасатели рекомендовали жителям закрыть форточки и окна, а также убрать все вещи с подоконников и балконов.

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