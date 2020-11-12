Последствия сильного ветра в Новосибирске — поваленный светофор и потухшие фонари

Ночью с 11 на 12 ноября в Новосибирске поднялся сильный ветер. Утром на повороте с Тёщиного языка на улицу Троллейную светофор сдуло ветром — он упал на тротуар. Похожая ситуация произошла на пересечении улиц Титова и Пермской — там светофор повис на проводах, но продолжил работу.

Кроме того, погасли фонари вдоль Бердского шоссе.