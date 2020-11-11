В Центральном районе водитель «Фольксвагена» сбил пенсионерку на пешеходном переходе

Вечером в среду, 11 ноября, на пешеходном переходе рядом с домом по улице Ядринцевская, 53/1 автомобилист сбил пенсионерку. Об этом в редакцию НГС сообщила очевидица.
— На пешеходном переходе сбили женщину, вроде бы пожилую. Приехала реанимация, но, кажется, женщина жива, — рассказала НГС очевидица.
Информация о ДТП поступила на пульт дежурного службы 112 в 20:34:
— Сообщение поступило, видимо, от самого водителя. Сообщил, что сбил на пешеходном переходе бабушку. Она в сознании, скорая на месте. Автомобиль «Фольксваген Поло».
В ГИБДД по Новосибирску подтвердили факт происшествия и сообщили, что на месте сейчас работает экипаж. Он устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Сегодня вечером стало известно, что в Искитиме водитель автобуса насмерть сбил 17-летнюю девушку.