В Центральном районе водитель «Фольксвагена» сбил пенсионерку на пешеходном переходе

Вечером в среду, 11 ноября, на пешеходном переходе рядом с домом по улице Ядринцевская, 53/1 автомобилист сбил пенсионерку. Об этом в редакцию НГС сообщила очевидица.



— На пешеходном переходе сбили женщину, вроде бы пожилую. Приехала реанимация, но, кажется, женщина жива, — рассказала НГС очевидица.

Информация о ДТП поступила на пульт дежурного службы 112 в 20:34:

— Сообщение поступило, видимо, от самого водителя. Сообщил, что сбил на пешеходном переходе бабушку. Она в сознании, скорая на месте. Автомобиль «Фольксваген Поло».