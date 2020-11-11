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В Центральном районе водитель «Фольксвагена» сбил пенсионерку на пешеходном переходе

На месте работают сотрудники ГИБДД

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ДТП произошло около 20:30

ДТП произошло около 20:30

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Вечером в среду, 11 ноября, на пешеходном переходе рядом с домом по улице Ядринцевская, 53/1 автомобилист сбил пенсионерку. Об этом в редакцию НГС сообщила очевидица.

— На пешеходном переходе сбили женщину, вроде бы пожилую. Приехала реанимация, но, кажется, женщина жива, — рассказала НГС очевидица.

Информация о ДТП поступила на пульт дежурного службы 112 в 20:34:

— Сообщение поступило, видимо, от самого водителя. Сообщил, что сбил на пешеходном переходе бабушку. Она в сознании, скорая на месте. Автомобиль «Фольксваген Поло».

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

В ГИБДД по Новосибирску подтвердили факт происшествия и сообщили, что на месте сейчас работает экипаж. Он устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Сегодня вечером стало известно, что в Искитиме водитель автобуса насмерть сбил 17-летнюю девушку.

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Центральный районсбил пенсионерку
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