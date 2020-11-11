Следователи передали в суд резонансное дело о нападении на 4-летнюю девочку в Бердске

Следственный комитет направил в суд дело жителя Бердска, которого подозревают в нападении на 4-летнюю девочку. Его будут судить за покушение на убийство.



Инцидент произошел 11 июля. Тогда, по версии следствия, мужчина встретил у подъезда на улице Максима Горького 4-летнюю девочку, которая гуляла с матерью. Он внезапно схватил ее за шею и начал душить. На помощь малышке пришли мать и прохожие, на место вызвали сотрудников полиции.

— По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). В связи с тем что данный факт имел широкий общественный резонанс, уголовное дело из органов внутренних дел было передано для расследования в следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области, — рассказала НГС старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.