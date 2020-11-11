Следователи передали в суд резонансное дело о нападении на 4-летнюю девочку в Бердске

В НСО осудят пытавшегося задушить четырёхлетнюю девочку мужчину
Следственный комитет направил в суд дело жителя Бердска, которого подозревают в нападении на 4-летнюю девочку. Его будут судить за покушение на убийство.
Инцидент произошел 11 июля. Тогда, по версии следствия, мужчина встретил у подъезда на улице Максима Горького 4-летнюю девочку, которая гуляла с матерью. Он внезапно схватил ее за шею и начал душить. На помощь малышке пришли мать и прохожие, на место вызвали сотрудников полиции.
— По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). В связи с тем что данный факт имел широкий общественный резонанс, уголовное дело из органов внутренних дел было передано для расследования в следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области, — рассказала НГС старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.
В ходе следствия следователи Бердска переквалифицировали действия подозреваемого. Они предъявили ему обвинения по более тяжкой статье — «Покушение на убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии» (ч. 3 ст. 30 п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Следствие собрало доказательную базу, сейчас дело с утвержденным обвинением направили в суд для рассмотрения по существу.
6 ноября в Сети появилось видео, на котором видно, как медсестра тащит за волосы ребенка в туберкулезной больнице, после чего следователи сразу же начали проверку. Позже против сотрудницы возбудили уголовное дело. Позднее стало известно, что другая сотрудница этой больницы замахивалась на шестилетнего мальчика. 10 ноября Следственный комитет возбудил второе уголовное дело из-за жестокости медсестры.