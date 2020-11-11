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В Первомайском районе ночью вспыхнул подъезд в жилом доме

Специалистам удалось предотвратить возгорание за несколько минут

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На тушение привлекались 3 единицы техники и 9 человек личного состава

На тушение привлекались 3 единицы техники и 9 человек личного состава

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В новосибирском жилом доме ночью вспыхнул подъезд

В Новосибирске сегодня ночью пришлось спасать жителей 5-этажки в Первомайском районе. Огонь вспыхнул в подъезде жилого дома № 11 на улице Красный Факел.

— 11.11.2020 г. в 03:14 (местн.) в Первомайском районе г. Новосибирска произошло возгорание в жилом доме. В результате в подъезде горели автомобильные покрышки. Самостоятельно из дома эвакуировались 7 человек, из них 2 детей. Звеном газодымозащитной службы при помощи спасустройств была спасена пожилая женщина. Ликвидация — в 03:21 (местн.), — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

В пожаре никто из людей не пострадал.

Вы стали очевидцем этого происшествия? Присылайте свои фото и видео дежурному корреспонденту.

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Во вторник в Ленинском районе Новосибирска загорелся частный дом — хозяева дома эвакуировались из него еще до прибытия пожарной охраны.

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МЧС Новосибирской областиНовосибирскпожар
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