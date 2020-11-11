В Первомайском районе ночью вспыхнул подъезд в жилом доме

В Новосибирске сегодня ночью пришлось спасать жителей 5-этажки в Первомайском районе. Огонь вспыхнул в подъезде жилого дома № 11 на улице Красный Факел.

— 11.11.2020 г. в 03:14 (местн.) в Первомайском районе г. Новосибирска произошло возгорание в жилом доме. В результате в подъезде горели автомобильные покрышки. Самостоятельно из дома эвакуировались 7 человек, из них 2 детей. Звеном газодымозащитной службы при помощи спасустройств была спасена пожилая женщина. Ликвидация — в 03:21 (местн.), — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.