На Богаткова «Тойота» насмерть сбила мужчину

Вечером 10 ноября на улице Бориса Богаткова в Октябрьском районе 39-летний водитель за рулем автомобиля Toyota Ipsum сбил 58-летнего мужчину. От полученных травм тот скончался на месте.



— Мужчина лежит чуть дальше остановки «Октябрьский рынок», в районе магазина «Спецодежда», — сообщил редакции очевидец.