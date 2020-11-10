10 ноября вторник
СЕЙЧАС +1°С
Пробки 1/10
usd 76.95
eur 91.50
Тема дняГде готовят новую точечную застройку — 4 места

Все новости

Все новости

На Богаткова «Тойота» насмерть сбила мужчину

Он скончался на месте происшествия

1 361
8Обсудить

Поделиться

Мужчина шёл у обочины

Мужчина шёл у обочины

Поделиться

Вечером 10 ноября на улице Бориса Богаткова в Октябрьском районе 39-летний водитель за рулем автомобиля Toyota Ipsum сбил 58-летнего мужчину. От полученных травм тот скончался на месте.

— Мужчина лежит чуть дальше остановки «Октябрьский рынок», в районе магазина «Спецодежда», — сообщил редакции очевидец.

Личность погибшего установлена

Личность погибшего установлена

Поделиться

Мужчина, как позже установили сотрудники ГИБДД, шёл вдоль проезжей части.

— 10 ноября в 20:50 водитель 1981 года рождения, управляя автомобилем Toyota Ipsum, двигался по улице Бориса Богаткова со стороны улицы Кирова в сторону улицы Лескова, в районе дома номер 67 улицы Бориса Богаткова совершил наезд на пешехода, который двигался у правого края проезжей части. В результате мужчина 1962 года рождения скончался на месте. На месте работают сотрудники ДПС, уточняют обстоятельства происшествия, — сообщили в группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

На месте происшествия работают сотрудники дорожно-патрульной службы

Также 10 ноября на новосибирской трассе столкнулись два ВАЗа — один из водителей погиб. Еще четыре человека пострадали.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ3

Поделиться

Поделиться

Бориса БогатковаДТПсбили человека
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (8)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...