На Богаткова «Тойота» насмерть сбила мужчину

Вечером 10 ноября на улице Бориса Богаткова в Октябрьском районе 39-летний водитель за рулем автомобиля Toyota Ipsum сбил 58-летнего мужчину. От полученных травм тот скончался на месте.
— Мужчина лежит чуть дальше остановки «Октябрьский рынок», в районе магазина «Спецодежда», — сообщил редакции очевидец.
Мужчина, как позже установили сотрудники ГИБДД, шёл вдоль проезжей части.
— 10 ноября в 20:50 водитель 1981 года рождения, управляя автомобилем Toyota Ipsum, двигался по улице Бориса Богаткова со стороны улицы Кирова в сторону улицы Лескова, в районе дома номер 67 улицы Бориса Богаткова совершил наезд на пешехода, который двигался у правого края проезжей части. В результате мужчина 1962 года рождения скончался на месте. На месте работают сотрудники ДПС, уточняют обстоятельства происшествия, — сообщили в группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска.
На месте происшествия работают сотрудники дорожно-патрульной службы
Автор: группа пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска
Также 10 ноября на новосибирской трассе столкнулись два ВАЗа — один из водителей погиб. Еще четыре человека пострадали.