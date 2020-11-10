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Железнодорожники ликвидировали последствия аварии в Татарске, где с путей сошли 30 вагонов

Следователи сообщили, что именно стало причиной ЧП

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30 вагонов сошли с рельсов из-за повреждения колесной пары&nbsp;

30 вагонов сошли с рельсов из-за повреждения колесной пары 

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В Новосибирской области устранили последствия ЧП из-за схода 30 вагонов

На ликвидацию аварии в Новосибирской области, где с рельсов сошли 30 вагонов грузового поезда, у железнодорожников ушло два дня.

— Восстановительные работы на месте схода вагонов на станции Татарская завершили утром 10 ноября. В частности, восстановлены устройства контактной сети, автоматики и телемеханики, железнодорожного полотна, — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги (филиал РЖД).

Причиной схода с рельсов вагонов стало повреждение колесной пары одного из вагонов, сообщает пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

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— Произошла распрессовка бандажа первой колесной пары первой тележки по ходу движения. Причины этого сейчас выясняются.

ЧП произошло в воскресенье, 8 ноября. Никто из людей не пострадал, но по округе разлилось дизтопливо. Движение на участке Транссиба задержалось более чем на шесть часов.

Вечером того же дня стало известно, что из-за инцидента было возбуждено уголовное дело. А глава МЧС Новосибирской области Виктор Орлов предложил ввести режим ЧС на станции в Татарске из-за схода вагонов с рельсов.

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Западно-Сибирская железная дорогаНовосибирская областьвагоны сошли с рельсовпоезд
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