Железнодорожники ликвидировали последствия аварии в Татарске, где с путей сошли 30 вагонов

В Новосибирской области устранили последствия ЧП из-за схода 30 вагонов
На ликвидацию аварии в Новосибирской области, где с рельсов сошли 30 вагонов грузового поезда, у железнодорожников ушло два дня.
— Восстановительные работы на месте схода вагонов на станции Татарская завершили утром 10 ноября. В частности, восстановлены устройства контактной сети, автоматики и телемеханики, железнодорожного полотна, — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги (филиал РЖД).
Причиной схода с рельсов вагонов стало повреждение колесной пары одного из вагонов, сообщает пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета России.
— Произошла распрессовка бандажа первой колесной пары первой тележки по ходу движения. Причины этого сейчас выясняются.
ЧП произошло в воскресенье, 8 ноября. Никто из людей не пострадал, но по округе разлилось дизтопливо. Движение на участке Транссиба задержалось более чем на шесть часов.
Вечером того же дня стало известно, что из-за инцидента было возбуждено уголовное дело. А глава МЧС Новосибирской области Виктор Орлов предложил ввести режим ЧС на станции в Татарске из-за схода вагонов с рельсов.