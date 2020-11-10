Железнодорожники ликвидировали последствия аварии в Татарске, где с путей сошли 30 вагонов

На ликвидацию аварии в Новосибирской области, где с рельсов сошли 30 вагонов грузового поезда, у железнодорожников ушло два дня.

— Восстановительные работы на месте схода вагонов на станции Татарская завершили утром 10 ноября. В частности, восстановлены устройства контактной сети, автоматики и телемеханики, железнодорожного полотна, — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги (филиал РЖД).

Причиной схода с рельсов вагонов стало повреждение колесной пары одного из вагонов, сообщает пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета России.