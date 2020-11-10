Следователи завели второе дело из-за жестокого обращения с детьми в туберкулезной больнице Новосибирска

Следователи в Новосибирске возбудили уголовное дело из-за второго видео из туберкулезной больницы, где персонал грубо обращался с детьми. В ролике, который появился в интернете в конце прошлой недели, медсестра замахивается на шестилетнего мальчика.



— По результатам проведенных проверочных мероприятий в отношении указанного медицинского работника возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей работником медицинской организации, обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением), — рассказала НГС старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.