Следователи завели второе дело из-за жестокого обращения с детьми в туберкулезной больнице Новосибирска

Следователи возбудили второе дело из-за жестоких медсестер в больнице
Следователи в Новосибирске возбудили уголовное дело из-за второго видео из туберкулезной больницы, где персонал грубо обращался с детьми. В ролике, который появился в интернете в конце прошлой недели, медсестра замахивается на шестилетнего мальчика.
— По результатам проведенных проверочных мероприятий в отношении указанного медицинского работника возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей работником медицинской организации, обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением), — рассказала НГС старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.
Ранее следователи начали проверку из-за видео, на котором медсестра схватила ребенка за волосы и кинула на кровать, а затем возбудили уголовное дело по той же статье. В Сети первое видео появилось 6 ноября. В тот же вечер стало известно о еще одном жестоком обращении с ребенком в этой же больнице — оба видео с инцидентами выложила пациентка больницы Ирина. На записях запечатлены разные медсёстры.
На кадрах второго видео в детскую палату заходит медсестра. Сначала она подходит к одному ребенку (после чего слышен громкий хлопок), а затем к мальчику, которого пытается ударить ладонью.
Автор: Ирина
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