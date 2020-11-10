В Ленинском районе загорелся частный дом с газовыми баллонами внутри

Павел Винаков также добавил, что из-за высокой температуры и огня невозможно проверить, есть ли в доме люди. Хозяева дома на месте вызова, они не пострадали.

В доме слышны хлопки, внутри находятся газовые баллоны. Есть угроза распространения огня на три стоящих рядом строения. Сперва дома были не обесточены, но потом к месту вызова прибыли энергетики и обесточили улицу. Сейчас пожарные продолжают бороться с огнем.

