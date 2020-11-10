В Ленинском районе загорелся частный дом с газовыми баллонами внутри

Во вторник, 10 ноября, в Ленинском районе Новосибирска загорелся частный дом. Пожар в доме в
— В 14:06 первые подразделения были на месте. На время прибытия открытым огнем горел двухэтажный частный жилой дом. Здание полностью в огне, идет распространение на соседние строения, — сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.
Пожару присвоили ранг 1-БИС (это значит, что возможностей двух расчетов не хватает, и на помощь выезжают две дополнительные машины), к месту стягиваются дополнительные силы и средства.
Павел Винаков также добавил, что из-за высокой температуры и огня невозможно проверить, есть ли в доме люди. Хозяева дома на месте вызова, они не пострадали.
В доме слышны хлопки, внутри находятся газовые баллоны. Есть угроза распространения огня на три стоящих рядом строения. Сперва дома были не обесточены, но потом к месту вызова прибыли энергетики и обесточили улицу. Сейчас пожарные продолжают бороться с огнем.
А сегодня утром случился пожар в многоквартирном жилом доме — в новосибирской высотке вспыхнула ванная комната, и пожарным пришлось подниматься на