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В Ленинском районе загорелся частный дом с газовыми баллонами внутри

Из-за температуры и огня пока невозможно проверить, есть ли в доме люди

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Есть угроза распространения огня на стоящие рядом строения

Есть угроза распространения огня на стоящие рядом строения

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Во вторник, 10 ноября, в Ленинском районе Новосибирска загорелся частный дом. Пожар в доме в 4-м Порт-Артурском переулке случился в третьем часу дня.

— В 14:06 первые подразделения были на месте. На время прибытия открытым огнем горел двухэтажный частный жилой дом. Здание полностью в огне, идет распространение на соседние строения, — сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.

Дом полностью охвачен пламенем

Пожару присвоили ранг 1-БИС (это значит, что возможностей двух расчетов не хватает, и на помощь выезжают две дополнительные машины), к месту стягиваются дополнительные силы и средства.

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Павел Винаков также добавил, что из-за высокой температуры и огня невозможно проверить, есть ли в доме люди. Хозяева дома на месте вызова, они не пострадали.

В доме слышны хлопки, внутри находятся газовые баллоны. Есть угроза распространения огня на три стоящих рядом строения. Сперва дома были не обесточены, но потом к месту вызова прибыли энергетики и обесточили улицу. Сейчас пожарные продолжают бороться с огнем.

Пожар видно далеко&nbsp;— фото сделано из окна дома на улице Костычева

Пожар видно далеко — фото сделано из окна дома на улице Костычева

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А сегодня утром случился пожар в многоквартирном жилом доме — в новосибирской высотке вспыхнула ванная комната, и пожарным пришлось подниматься на 24-й этаж.

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Ленинский районпожарчастный дом
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