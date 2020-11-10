Возле «МЕГИ» опрокинулся «Форд»: на дороге собирается пробка

В Кировском районе Новосибирска в районе «МЕГИ» опрокинулся «Форд». Из-за перекрытой полосы на дороге начал образовываться затор. Перевернувшийся автомобиль новосибирские водители заметили сегодня, 10 ноября , около 07:40 утра.

— Возле «Леруа Мерлен» на Ватутина перед подземным заездом лежит. Один. Больше никого нет. Еду за рулем в пробке, — рассказал читатель НГС Алексей Качалкин. — Нет на ней номеров, ничего похожего на маршрутное такси.