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Возле «МЕГИ» опрокинулся «Форд»: на дороге собирается пробка

Проехать по улице Ватутина уже не просто

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По предварительной информации, в ДТП нет погибших

По предварительной информации, в ДТП нет погибших

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В Новосибирске возле «МЕГИ» опрокинулась «Форд»

В Кировском районе Новосибирска в районе «МЕГИ» опрокинулся «Форд». Из-за перекрытой полосы на дороге начал образовываться затор. Перевернувшийся автомобиль новосибирские водители заметили сегодня, 10 ноября, около 07:40 утра.

— Возле «Леруа Мерлен» на Ватутина перед подземным заездом лежит. Один. Больше никого нет. Еду за рулем в пробке, — рассказал читатель НГС Алексей Качалкин. — Нет на ней номеров, ничего похожего на маршрутное такси.

Утренние пробки из-за ДТП у «МЕГИ» стали еще больше

Утренние пробки из-за ДТП у «МЕГИ» стали еще больше

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Очевидцы не сообщают о пострадавших.

— На улице Ватутина у дома № 107 совершил опрокидывание автомобиль «Форд», на данный момент на месте работает экипаж ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, — рассказал НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

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Чуть позже он уточнил, что на момент ДТП водитель автомобиля находился в салоне один, травм не получил.

В середине сентября в Черепановском районе Новосибирской области перевернулся микроавтобус с людьми.

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ДТПперевернулся автомобиль
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