Возле «МЕГИ» опрокинулся «Форд»: на дороге собирается пробка

В Новосибирске возле «МЕГИ» опрокинулась «Форд»
В Кировском районе Новосибирска в районе «МЕГИ» опрокинулся «Форд». Из-за перекрытой полосы на дороге начал образовываться затор. Перевернувшийся автомобиль новосибирские водители заметили сегодня,
— Возле «Леруа Мерлен» на Ватутина перед подземным заездом лежит. Один. Больше никого нет. Еду за рулем в пробке, — рассказал читатель НГС Алексей Качалкин. — Нет на ней номеров, ничего похожего на маршрутное такси.
Очевидцы не сообщают о пострадавших.
— На улице Ватутина у дома
Чуть позже он уточнил, что на момент ДТП водитель автомобиля находился в салоне один, травм не получил.
В середине сентября в Черепановском районе Новосибирской области перевернулся микроавтобус с людьми.