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Минобороны сообщило о сбитом российском вертолете на границе с Арменией

Погибли два члена экипажа

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В Армении разбился российский вертолет&nbsp;Ми-24, он&nbsp;подвергся огневому воздействию с земли

В Армении разбился российский вертолет Ми-24, он подвергся огневому воздействию с земли

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Российский вертолет разбился в Армении, сообщает РИА «Новости». Минобороны России заявило, что вертолет Ми-24 подвергся огневому воздействию с земли из переносного зенитного ракетного комплекса. Он упал рядом с населенным пунктом Ерасх.

— В результате попадания ракеты вертолет потерял управление и упал в горной местности на территории Армении. Два члена экипажа погибли, один эвакуирован с травмами средней тяжести на аэродром базирования, — говорится в сообщении Минобороны.

Также там уточняется, что командованием 102-й российской военной базы «ведется разбирательство по установлению принадлежности стрелявших по российскому вертолету».

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Пресс-секретарь минобороны Армении сообщил, что Армения поможет установить все обстоятельства произошедшего с упавшим Ми-24. Официальный представитель Минобороны Российской Федерации заявил, что российский вертолет был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий.

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АрменияМинобороныупал вертолетМи-28
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