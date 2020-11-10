Минобороны сообщило о сбитом российском вертолете на границе с Арменией

Российский вертолет разбился в Армении, сообщает РИА «Новости». Минобороны России заявило, что вертолет Ми-24 подвергся огневому воздействию с земли из переносного зенитного ракетного комплекса. Он упал рядом с населенным пунктом Ерасх.
— В результате попадания ракеты вертолет потерял управление и упал в горной местности на территории Армении. Два члена экипажа погибли, один эвакуирован с травмами средней тяжести на аэродром базирования, — говорится в сообщении Минобороны.
Также там уточняется, что командованием 102-й российской военной базы «ведется разбирательство по установлению принадлежности стрелявших по российскому вертолету».
Пресс-секретарь минобороны Армении сообщил, что Армения поможет установить все обстоятельства произошедшего с упавшим Ми-24. Официальный представитель Минобороны Российской Федерации заявил, что российский вертолет был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий.