На Первомайской иномарка сбила мужчину, который перебегал дорогу

Мужчина попал под «Тойоту» в Новосибирске
Вечером в понедельник, 9 ноября, в Первомайском районе мужчина попал под колеса иномарки, когда переходил проезжую часть.
— На Первомайской между [улицей] Эйхе и остановкой «Переходной мост» сбили мужчину, перебегавшего улицу в неположенном месте, — написал в редакцию НГС читатель.
Информация о ДТП поступила на пульт оперативного дежурного службы 112 в 18:28.
— «Тойота» сбила мужчину, который двигался по пешеходному переходу, — говорилось в сообщении.
В группе пропаганды ГИБДД инцидент также подтвердили, и что обращение было. На место выезжал экипаж, однако участников ДТП на месте не было.
Вчера вечером в Кировском районе водитель «Мазды» сбил женщину — пострадавшую увезли в больницу.