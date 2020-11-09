9 ноября понедельник
СЕЙЧАС +2°С
Пробки 2/10
usd 77.19
eur 91.35
Тема дняНас ждут новые запреты из-за коронавируса

Все новости

Все новости

На Первомайской иномарка сбила мужчину, который перебегал дорогу

О состоянии пострадавшего пока ничего не известно

676
4Обсудить

Поделиться

Экипаж ГИБДД никого на месте не обнаружил

Экипаж ГИБДД никого на месте не обнаружил

Поделиться

Мужчина попал под «Тойоту» в Новосибирске

Вечером в понедельник, 9 ноября, в Первомайском районе мужчина попал под колеса иномарки, когда переходил проезжую часть.

— На Первомайской между [улицей] Эйхе и остановкой «Переходной мост» сбили мужчину, перебегавшего улицу в неположенном месте, — написал в редакцию НГС читатель.

Информация о ДТП поступила на пульт оперативного дежурного службы 112 в 18:28.

— «Тойота» сбила мужчину, который двигался по пешеходному переходу, — говорилось в сообщении.

В группе пропаганды ГИБДД инцидент также подтвердили, и что обращение было. На место выезжал экипаж, однако участников ДТП на месте не было.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Вчера вечером в Кировском районе водитель «Мазды» сбил женщину — пострадавшую увезли в больницу.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ДТПсбил человека
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (4)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...