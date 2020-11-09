Солдата, расстрелявшего сослуживцев в Воронеже, задержали

Полиция задержала солдата-срочника Антона Макарова, устроившего сегодня стрельбу на военном аэродроме Балтимор в Воронежской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в экстренных службах региона.
По данным собеседника агентства, Макаров был задержан полицией за территорией воинской части. BAZA пишет, что при задержании он не сопротивлялся и не стрелял.
ЧП случилось сегодня около пяти утра. Солдат-срочник из состава напал с топором на офицера, завладел оружием и скрылся. В результате нападения погибли трое военнослужащих, еще один госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по