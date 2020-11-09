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Солдата, расстрелявшего сослуживцев в Воронеже, задержали

Срочник убил трех человек

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ЧП произошло на аэродроме Балтимор

ЧП произошло на аэродроме Балтимор

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Полиция задержала солдата-срочника Антона Макарова, устроившего сегодня стрельбу на военном аэродроме Балтимор в Воронежской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в экстренных службах региона.

По данным собеседника агентства, Макаров был задержан полицией за территорией воинской части. BAZA пишет, что при задержании он не сопротивлялся и не стрелял.

Макарова задержала полиция

Макарова задержала полиция

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ЧП случилось сегодня около пяти утра. Солдат-срочник из состава напал с топором на офицера, завладел оружием и скрылся. В результате нападения погибли трое военнослужащих, еще один госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 4 ст. 226 УК РФ (убийство двух или более лиц, хищение оружия).

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армияпроисшествия
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