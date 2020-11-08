В Кировском районе водитель «Мазды» сбил женщину — пострадавшую увезли в больницу

Вечером в воскресенье, 8 ноября, в Кировском районе на улице Петухова автомобиль сбил пешехода. Об этом сообщили очевидцы в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

По информации подписчиков паблика, при движении в сторону Советского шоссе на пешеходном переходе перед остановкой «Винап» автомобилист совершил наезд на переходящего дорогу человека.

— В 19:08 поступило сообщение о том, что машина сбила женщину 45 лет. Было еще одно сообщение, что автомобиль — «Мазда-Демио». Скорая вызвана на место, женщина в тяжелом состоянии, — сообщил дежурный службы «112».