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В Кировском районе водитель «Мазды» сбил женщину — пострадавшую увезли в больницу

По информации очевидцев, она переходила дорогу по пешеходному переходу

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ДТП произошло около 19 часов

ДТП произошло около 19 часов

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Вечером в воскресенье, 8 ноября, в Кировском районе на улице Петухова автомобиль сбил пешехода. Об этом сообщили очевидцы в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

По информации подписчиков паблика, при движении в сторону Советского шоссе на пешеходном переходе перед остановкой «Винап» автомобилист совершил наезд на переходящего дорогу человека.

— В 19:08 поступило сообщение о том, что машина сбила женщину 45 лет. Было еще одно сообщение, что автомобиль — «Мазда-Демио». Скорая вызвана на место, женщина в тяжелом состоянии, — сообщил дежурный службы «112».

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В ГИБДД по НСО факт происшествия подтвердили и добавили, что пешеход жива, ее доставили в больницу.

Сегодня в Октябрьском районе Новосибирска кроссовер сбил 11-летнего мальчика на самокате, который ехал по пешеходному переходу.

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ДТПсбил женщину
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