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В Новосибирске на пешеходном переходе кроссовер сбил 11-летнего мальчика на самокате

Ребенка увезли врачи в больницу

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ДТП произошло у дома 69 улицы Автогенной

ДТП произошло у дома 69 улицы Автогенной

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В Новосибирске кроссовер сбил 11-летнего мальчика на самокате

В Октябрьском районе Новосибирска кроссовер сбил 11-летнего мальчика на самокате, который ехал по пешеходному переходу. ДТП произошло сегодня, 8 ноября, в 14:15.

— Водитель 1946 года рождения на автомобиле «Субару-Форестер» двигался по улице Автогенной со стороны улицы Лескова в сторону улицы Кирова. У дома 69 улицы Автогенной совершил наезд на пешехода 2009 года рождения, — рассказали в группе пропаганды новосибирской ГИБДД. — Пешеход пересекал проезжую часть на самокате справа налево по ходу движения автомобиля в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Мальчика увезли в больницу медики.

В середине июля в Новосибирске таксист сбил новосибирца на электросамокате и скрылся с места ДТП.

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ДТПДТП с пострадавшим
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