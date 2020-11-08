В Новосибирске на пешеходном переходе кроссовер сбил 11-летнего мальчика на самокате

В Октябрьском районе Новосибирска кроссовер сбил 11-летнего мальчика на самокате, который ехал по пешеходному переходу. ДТП произошло сегодня, 8 ноября, в 14:15.

— Водитель 1946 года рождения на автомобиле «Субару-Форестер» двигался по улице Автогенной со стороны улицы Лескова в сторону улицы Кирова. У дома 69 улицы Автогенной совершил наезд на пешехода 2009 года рождения, — рассказали в группе пропаганды новосибирской ГИБДД. — Пешеход пересекал проезжую часть на самокате справа налево по ходу движения автомобиля в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.