В Новосибирске мужчина выпал из окна 4-го этажа на улице Зорге
В Новосибирске прохожие обнаружили под окнами 5-этажки мужчину с различными травмами. Инцидент произошел сегодня, 8 ноября, около 15:30 у дома по улице Зорге.
— Мужчина выпал из окна 4-го этажа, — такая информация поступила в службу 112.
По словам очевидцев, к моменту прибытия медиков пострадавший был жив — его забрала скорая.
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В конце октября из окна дома на улице Зорге, 217 в Кировском районе Новосибирска выпал мужчина.
В пятницу стало известно, что женщину, которая 6 ноября выпала из окна инфекционной больницы № 1, в медучреждение доставили сотрудники системы исполнения наказаний.