Умер писатель и сатирик Михаил Жванецкий

На 87-м году жизни скончался писатель и сатирик Михаил Жванецкий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя артиста. Причина смерти не уточняется. Ранее в октябре Жванецкий объявил об уходе со сцены из-за возраста.
Михаил Жванецкий — русский писатель и сатирик, исполнитель собственных литературных произведений, телеведущий, сценарист, актер. В 2012 году получил звание народного артиста РФ, в 2002-м — лауреата Премии президента России. В феврале 2019 года президент России Владимир Путин наградил Жванецкого орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Артист отмечен «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».
Один из популярных монологов Жванецкого — «Кто я такой, чтобы не пить?»
Автор: Luckmus / YouTube.com