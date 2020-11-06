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Умер писатель и сатирик Михаил Жванецкий

Ему было 86 лет

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С юмористическими монологами Михаил Жванецкий выступал на сцене с 1960-х годов

С юмористическими монологами Михаил Жванецкий выступал на сцене с 1960-х годов

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На 87-м году жизни скончался писатель и сатирик Михаил Жванецкий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя артиста. Причина смерти не уточняется. Ранее в октябре Жванецкий объявил об уходе со сцены из-за возраста.

Михаил Жванецкий — русский писатель и сатирик, исполнитель собственных литературных произведений, телеведущий, сценарист, актер. В 2012 году получил звание народного артиста РФ, в 2002-м — лауреата Премии президента России. В феврале 2019 года президент России Владимир Путин наградил Жванецкого орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Артист отмечен «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Один из популярных монологов Жванецкого — «Кто я такой, чтобы не пить?»

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Михаил Жванецкий
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