В Новосибирской области «Лада» слетела в кювет и врезалась в колодец: один человек погиб, трое в больнице

«Лада» слетела в кювет и врезалась в колодец в Новосибирской области
В поселке Озеро-Карачи в Чановском районе Новосибирской области ночью произошло смертельное ДТП.
— Около полуночи на улице Школьной 30-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112 не справился с управлением, в результате чего съехал в левый кювет и совершил наезд на смотровой колодец. Водитель погиб, три пассажира получили травмы, — рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Новосибирской области.
В больницу доставили 34-летнего и 29-летнего мужчину и 26-летнюю женщину. Пострадавшая находится в реанимации в тяжелом состоянии.
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Днем 5 ноября в Черепановском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Столкнулись автомобили Toyota Corolla и Lexus RX 300. Водитель «Тойоты» погиб.