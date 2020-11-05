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На Большой тушат пожар в частном доме — облако дыма поднялось над улицей

Огонь мог перекинуться на соседние здания

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Пожар тушат больше часа

Пожар тушат больше часа

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В Новосибирске загорелся частный дом на Большой

Сегодня, 5 ноября, утром в Ленинском районе Новосибирска загорелся дом на улице Большой.

— В 10:00 пожарно-спасательные подразделения реагировали на пожар в частном доме на улице Большой. По прибытии к месту вызова было установлено, что частный дом размером 10 на 15 метров полностью в огне. Хозяева на месте, не пострадали, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Также была угроза распространения огня на соседние здания. Локализовать пожар удалось в 10:43, сейчас тушение продолжается.

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В конце октября в пожаре в частном доме на Первомайке погибли двое мужчин. Этим делом занялись следователи.

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Ленинский районпожарчастный дом
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