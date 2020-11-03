На Бугринском мосту из-за гололеда столкнулись шесть машин — собралась пробка

В Новосибирске произошла массовая авария на Бугринском мосту
Поздно вечером во вторник, 3 ноября, на Бугринском мосту в Новосибирске произошла массовая авария, из-за которой собралась пробка.
Как сообщают очевидцы в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», столкнулись два автомобиля, которые перегородили проезжую часть.
Информация о ДТП поступила на пульт дежурного службы 112 в 22:22. Сообщалось, о столкновении шести машин. Предварительно причиной аварии стал гололед.
Накануне на площади инженера Будагова собралась пробка из-за неработающего светофора.