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На Бугринском мосту из-за гололеда столкнулись шесть машин — собралась пробка

Информации о пострадавших не поступало

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Из-за гололеда столкнулись несколько машин

Из-за гололеда столкнулись несколько машин

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В Новосибирске произошла массовая авария на Бугринском мосту

Поздно вечером во вторник, 3 ноября, на Бугринском мосту в Новосибирске произошла массовая авария, из-за которой собралась пробка.

Как сообщают очевидцы в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», столкнулись два автомобиля, которые перегородили проезжую часть.

На мосту растянулась ночная пробка

На мосту растянулась ночная пробка

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Информация о ДТП поступила на пульт дежурного службы 112 в 22:22. Сообщалось, о столкновении шести машин. Предварительно причиной аварии стал гололед.

Накануне на площади инженера Будагова собралась пробка из-за неработающего светофора.

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Бугринский мостДТПмассовая авария
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