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Сибиряк попытался проехать на грузовом поезде и погиб

Мужчина хотел вернуться на станцию, которую проехал

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Мужчина ехал на вахту в Сокур, но заговорился по телефону со знакомой и пропустил нужную станцию

Мужчина ехал на вахту в Сокур, но заговорился по телефону со знакомой и пропустил нужную станцию

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В НСО под колесами грузового поезда погиб 22-летний мужчина

В Новосибирской области под колесами грузового поезда погиб 22-летний мужчина. Инцидент произошел вечером 1 ноября.

Парень ехал на вахту, разговаривал по телефону со знакомой и проехал нужную станцию Сокур.

— Выйдя на очередной остановке, пассажир решил вернуться на проходящем в обратном направлении составе, зацепился за вагон грузового поезда и в результате получил несовместимые с жизнью травмы, — рассказали в управлении на транспорте МВД по СФО.

Если вы были свидетелем происшествия или знаете погибшего, свяжитесь с редакцией НГС.

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В начале октября под Новосибирском электричка насмерть сбила 76-летнюю женщину. Она пыталась перейти пути с подругой и не успела это сделать.

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В начале сентября поезд сбил 35-летнего мужчину, который находился на железнодорожном пути станции Клещиха в Ленинском районе Новосибирска. Он сумел выжить.

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сбил поезд
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