Сибиряк попытался проехать на грузовом поезде и погиб

В Новосибирской области под колесами грузового поезда погиб 22-летний мужчина. Инцидент произошел вечером 1 ноября .

Парень ехал на вахту, разговаривал по телефону со знакомой и проехал нужную станцию Сокур.

— Выйдя на очередной остановке, пассажир решил вернуться на проходящем в обратном направлении составе, зацепился за вагон грузового поезда и в результате получил несовместимые с жизнью травмы, — рассказали в управлении на транспорте МВД по СФО.