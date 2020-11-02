Сибиряк попытался проехать на грузовом поезде и погиб

В НСО под колесами грузового поезда погиб 22-летний мужчина
В Новосибирской области под колесами грузового поезда погиб
Парень ехал на вахту, разговаривал по телефону со знакомой и проехал нужную станцию Сокур.
— Выйдя на очередной остановке, пассажир решил вернуться на проходящем в обратном направлении составе, зацепился за вагон грузового поезда и в результате получил несовместимые с жизнью травмы, — рассказали в управлении на транспорте МВД по СФО.
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