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Под Новосибирском из-за возгорания эвакуировали жителей газифицированного дома

Из двухэтажного дома вывели 20 человек

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В этом доме сегодня утром произошло возгорание, опасность заключалась в том, что в нем есть газовое оборудование

В этом доме сегодня утром произошло возгорание, опасность заключалась в том, что в нем есть газовое оборудование

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Под Новосибирском из-за возгорания эвакуировали жителей дома

Под Новосибирском, в рабочем поселке Чик, из-за возгорания эвакуировали жителей газифицированного дома.

— Это произошло рано утром в рабочем поселке Чик по улице Квартал 1, дом 3. Огонь распространялся по подъезду, жильцы не могли выйти из квартир. Дом газифицирован, — рассказали корреспонденту НГС в службе «112».

Жильцов двухэтажного дома удалось эвакуировать — 20 человек, включая четырех детей. Пострадавших нет.

Так выглядит квартира после тушения возгорания, местные жители на несколько часов остались без света из-за произошедшего

Так выглядит квартира после тушения возгорания, местные жители на несколько часов остались без света из-за произошедшего

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Как рассказала корреспонденту НГС жительница поселка, из-за этого в поселке долго не было света. По ее словам, квартира, в которой произошло возгорание, находилась на втором этаже:

— Жительницу первого этажа очень сильно затопило после тушения пожара. Как мне сказали, там в потолке — дырка.

В Новосибирске сегодня тоже была эвакуация из-за короткого замыкания — сотрудники МЧС спасали посетителей и работников магазина «Леруа Мерлен».

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112Чиквозгораниегазпроисшествиеэвакуация
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