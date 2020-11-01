Под Новосибирском из-за возгорания эвакуировали жителей газифицированного дома

Под Новосибирском из-за возгорания эвакуировали жителей дома
Под Новосибирском, в рабочем поселке Чик, из-за возгорания эвакуировали жителей газифицированного дома.
— Это произошло рано утром в рабочем поселке Чик по улице Квартал 1, дом 3. Огонь распространялся по подъезду, жильцы не могли выйти из квартир. Дом газифицирован, — рассказали корреспонденту НГС в службе «112».
Жильцов двухэтажного дома удалось эвакуировать — 20 человек, включая четырех детей. Пострадавших нет.
Как рассказала корреспонденту НГС жительница поселка, из-за этого в поселке долго не было света. По ее словам, квартира, в которой произошло возгорание, находилась на втором этаже:
— Жительницу первого этажа очень сильно затопило после тушения пожара. Как мне сказали, там в потолке — дырка.
В Новосибирске сегодня тоже была эвакуация из-за короткого замыкания — сотрудники МЧС спасали посетителей и работников магазина «Леруа Мерлен».