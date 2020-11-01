Водитель Mazda врезался в стоящий троллейбус на Большевистской — пострадал 5-летний ребенок

Пятилетний ребенок пострадал при столкновении Mazda и троллейбуса
На улице Большевистской в Новосибирске водитель Mazda врезался в стоявший троллейбус, в результате ДТП пострадал пассажир первой машины — пятилетний ребенок
— Водитель Mazda, двигаясь по Большевистской со стороны Бердска в сторону Речного вокзала, не справился с управлением и совершил столкновение со стоявшим троллейбусом. Пассажир Mazda — ребенок пяти лет — пострадал, — рассказал журналисту НГС аварийный комиссар Максим Гончаров.
Он уточнил, что за рулем автомобиля Mazda была женщина, с ней в машине был мальчик, который и пострадал. Предварительный диагноз — «сотрясение головного мозга».
Ребенка госпитализировали в больницу. На месте работают сотрудники ГИБДД.
Ранее мы писали о том, что Mazda влетела в грузовик на новосибирской трассе — тогда тоже в больницу попал ребенок. Позже стало известно, что 4-месячный младенец умер.