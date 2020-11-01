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Водитель Mazda врезался в стоящий троллейбус на Большевистской — пострадал 5-летний ребенок

На месте работают сотрудники ГИБДД

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Сейчас дорожное движение в этом месте затруднено

Сейчас дорожное движение в этом месте затруднено

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Пятилетний ребенок пострадал при столкновении Mazda и троллейбуса

На улице Большевистской в Новосибирске водитель Mazda врезался в стоявший троллейбус, в результате ДТП пострадал пассажир первой машины — пятилетний ребенок

— Водитель Mazda, двигаясь по Большевистской со стороны Бердска в сторону Речного вокзала, не справился с управлением и совершил столкновение со стоявшим троллейбусом. Пассажир Mazda — ребенок пяти лет — пострадал, — рассказал журналисту НГС аварийный комиссар Максим Гончаров.

Скорая увезла ребенка в больницу

Скорая увезла ребенка в больницу

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Он уточнил, что за рулем автомобиля Mazda была женщина, с ней в машине был мальчик, который и пострадал. Предварительный диагноз — «сотрясение головного мозга».

Ребенка госпитализировали в больницу. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Ранее мы писали о том, что Mazda влетела в грузовик на новосибирской трассе — тогда тоже в больницу попал ребенок. Позже стало известно, что 4-месячный младенец умер.

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