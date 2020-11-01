В Октябрьском районе грузовик сдавал назад и протаранил припаркованную машину

В Новосибирске грузовик сдавал назад и протаранил припаркованную машину
В Октябрьском районе Новосибирска грузовик сдавал назад и протаранил припаркованную машину так, что она отлетела в здание, в котором находится подземная парковка.
Это ДТП произошло рано утром возле дома по адресу Рябиновая, 10/1.
— Грузовик Mercedes сдавал задним ходом и совершил столкновение с припаркованным Subaru Forester. Автомобиль от столкновения отлетел в здание подземной парковки, — рассказал очевидец произошедшего Сергей.
В июле 2020 года мы писали о том, что в Бердске пьяные подростки на «Жигулях» протаранили припаркованные во дворе автомобили.