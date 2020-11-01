1 ноября воскресенье
СЕЙЧАС +2°С
Пробки 1/10
usd 79.33
eur 92.63
Тема дняЧто нас ждет в ноябре: 8 новых законов

Все новости

Все новости

В Октябрьском районе грузовик сдавал назад и протаранил припаркованную машину

У припаркованной машины много повреждений

1 225
23Обсудить

Поделиться

ДТП произошло около 7 часов утра

ДТП произошло около 7 часов утра

Поделиться

В Новосибирске грузовик сдавал назад и протаранил припаркованную машину

В Октябрьском районе Новосибирска грузовик сдавал назад и протаранил припаркованную машину так, что она отлетела в здание, в котором находится подземная парковка.

Это ДТП произошло рано утром возле дома по адресу Рябиновая, 10/1.

— Грузовик Mercedes сдавал задним ходом и совершил столкновение с припаркованным Subaru Forester. Автомобиль от столкновения отлетел в здание подземной парковки, — рассказал очевидец произошедшего Сергей.

Грузовик Mercedes сдавал задним ходом&nbsp;

Грузовик Mercedes сдавал задним ходом 

Поделиться

В июле 2020 года мы писали о том, что в Бердске пьяные подростки на «Жигулях» протаранили припаркованные во дворе автомобили.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

ДТПстолкновениеприпаркованный автомобиль
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (23)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!