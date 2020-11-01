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На Станционной столкнулись Toyota и грузовой автомобиль — один из водителей погиб

Машины двигались в попутном направлении

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Водитель&nbsp;Toyota был 1986 года рождения

Водитель Toyota был 1986 года рождения

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Водитель погиб при столкновении Toyota и грузового автомобиля

В Новосибирске, на улице Станционной, водитель Toyota погиб после столкновения с грузовым автомобилем Iveco.

— В 02:35 в Ленинском районе водитель на автомобиле Toyota 1986 года рождения двигался по улице Станционная со стороны улицы Энергетиков и в пути следования у дома № 21 совершил столкновение с грузовым автомобилем Iveco — водитель 1967 года рождения, который двигался в попутном направлении, — сообщила инспектор группы пропаганды региональной госавтоинспекции Ольга Ларионова.

Водитель автомобиля Toyota получил травмы, несовместимые с жизнью.

В октябре мы писали о том, что под Новосибирском столкнулись сразу четыре машины.

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ДТПсмертьстолкновение
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