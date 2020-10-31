Следственный комитет проверяет гибель 4-месячной девочки в Ленинском районе

Следственные органы проводят проверку обстоятельств гибели ребенка. По предварительной информации, 4-месячная девочка захлебнулась рвотой.
В Следственном комитете России по Новосибирской области подтвердили факт гибели маленького ребенка в Ленинском районе Новосибирска. Трагедия произошла на улице Хилокской.
Сейчас следователи выясняют все обстоятельства смерти ребенка. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в СКР.
Ночью 25 октября в рабочем поселке Кольцово под Новосибирском в своей комнате нашли мертвой десятилетнюю девочку. С тем, что привело к этой трагедии, разбиралась криминальный обозреватель НГС Алёна Истомина.