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Следственный комитет проверяет гибель 4-месячной девочки в Ленинском районе

Пока всё выглядит как несчастный случай

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Ребенок мог захлебнуться рвотой

Ребенок мог захлебнуться рвотой

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Следственные органы проводят проверку обстоятельств гибели ребенка. По предварительной информации, 4-месячная девочка захлебнулась рвотой.

В Следственном комитете России по Новосибирской области подтвердили факт гибели маленького ребенка в Ленинском районе Новосибирска. Трагедия произошла на улице Хилокской.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства смерти ребенка. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в СКР.

Ночью 25 октября в рабочем поселке Кольцово под Новосибирском в своей комнате нашли мертвой десятилетнюю девочку. С тем, что привело к этой трагедии, разбиралась криминальный обозреватель НГС Алёна Истомина.

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СУ СКР по Новосибирской областисмерть ребенка
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