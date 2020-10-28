В общежитии на Титова произошел пожар — он начался в парилке на цокольном этаже

Рано утром 28 октября на улице Титова в Новосибирске произошел пожар в сауне, которая находится на цокольном этаже общежития. Сообщение о возгорании поступило в 05:23.



— Пожарные ликвидировали возгорание в цоколе пятиэтажного общежития на улице Титова в Ленинском районе Новосибирска. В течение четырех минут первые пожарные расчеты были на месте происшествия по повышенному номеру вызова. Было установлено, что с цокольного этажа, где находилась парилка сауны, шел дым. Из здания самостоятельно эвакуировались шесть человек, дежурным караулом эвакуированы десять человек, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.