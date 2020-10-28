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В общежитии на Титова произошел пожар — он начался в парилке на цокольном этаже

На месте работали 36 пожарных и 11 единиц техники

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Возгорание началось в парилке, которая находится на цокольном этаже

Возгорание началось в парилке, которая находится на цокольном этаже

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Парилка загорелась в цоколе общежития в Новосибирске

Рано утром 28 октября на улице Титова в Новосибирске произошел пожар в сауне, которая находится на цокольном этаже общежития. Сообщение о возгорании поступило в 05:23.

— Пожарные ликвидировали возгорание в цоколе пятиэтажного общежития на улице Титова в Ленинском районе Новосибирска. В течение четырех минут первые пожарные расчеты были на месте происшествия по повышенному номеру вызова. Было установлено, что с цокольного этажа, где находилась парилка сауны, шел дым. Из здания самостоятельно эвакуировались шесть человек, дежурным караулом эвакуированы десять человек, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

На месте работало 11 единиц техники

На месте работало 11 единиц техники

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В парилке горел пол на площади 4 кв. м. Пожарным удалось ликвидировать огонь за 10 минут, из-за особенностей объекта на месте работали 36 человек и 11 единиц техники. В пожаре никто не пострадал.

Если вы стали очевидцем этого инцидента и видели, как эвакуировали людей, то сообщите об этом в редакцию.

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На прошлой неделе на Первомайке полностью сгорел частный дом, в котором жили пять человек. Один из них рассказал НГС, что произошло в тот день.

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ГУ МЧС по Новосибирской областиЛенинский районТитоваобщежитиепожар
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