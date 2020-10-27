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Пострадавший в ДТП под Новосибирском младенец умер в больнице

Полиция проводит проверку

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Авария произошла в воскресенье

Авария произошла в воскресенье

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Под Новосибирском умер пострадавший в аварии 4-месячный ребенок

Во вторник, 27 октября, стало известно, что пострадавший в столкновении автомобиля Mazda с грузовиком в Убинском районе младенец умер.

— 4-месячный ребенок скончался в больнице. Сообщение об этом поступило сегодня, — подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Ранее сообщалось, что ДТП произошло в минувшее воскресенье, 25 октября.

— Около 15 часов 55 минут 36-летняя женщина, управляя автомобилем Mazda 3, двигалась по автодороге Р-254 «Иртыш» со стороны города Новосибирска в направлении города Омска. На 1245-м километре, в месте производства дорожных работ, совершила наезд на стоящий полуприцеп в составе автопоезда с грузовым автомобилем Skania, который стоял в колонне, — говорилось в сообщении Госавтоинспекции Новосибирской области.

После аварии ребенка доставили в Убинскую центральную районную больницу с травмами головы. Сейчас проводится проверка по факту ДТП с участием несовершеннолетнего.

Ранее в поселке под Новосибирском подросток получил серьезные травмы, перебегая дорогу в неположенном месте — сейчас он в больнице.

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ДТПпогиб младенец
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