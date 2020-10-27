В доме на «Золотой Ниве» рано утром произошел пожар — горела квартира на 15-м этаже

Ночью в Дзержинском районе горела квартира
В Новосибирске сегодня,
— Вызов поступил в 4 часа 35 минут в службу «112», в пожарную часть вызов поступил в 04:37. Прибыли они быстро. В 7 часов 12 минут вызов был отработан. Горели домашние вещи на кухне, площадь пожара составила
Ранее в Первомайском районе Новосибирска произошел пожар в частном доме — там жил новосибирский фотограф Антон Ерохин с семьей. Во время пожара кроме Антона в доме были брат и мама его гражданской жены — всем удалось спастись. Фотограф рассказал НГС подробности того, что произошло.