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В доме на «Золотой Ниве» рано утром произошел пожар — горела квартира на 15-м этаже

Информации о пострадавших нет

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По сообщению службы 112, горели домашние вещи на кухне

По сообщению службы 112, горели домашние вещи на кухне

Ночью в Дзержинском районе горела квартира

В Новосибирске сегодня, 27 октября, рано утром произошел пожар в Дзержинском районе на «Золотой Ниве». Загорелась квартира в доме № 17 по адресу Адриена Лежена на 15-этаже. Информации о пострадавших нет.

— Вызов поступил в 4 часа 35 минут в службу «112», в пожарную часть вызов поступил в 04:37. Прибыли они быстро. В 7 часов 12 минут вызов был отработан. Горели домашние вещи на кухне, площадь пожара составила 10 кв. м, — рассказали НГС в службе «112».

Ранее в Первомайском районе Новосибирска произошел пожар в частном доме — там жил новосибирский фотограф Антон Ерохин с семьей. Во время пожара кроме Антона в доме были брат и мама его гражданской жены — всем удалось спастись. Фотограф рассказал НГС подробности того, что произошло.

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возгораниепожар
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